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Военная операция на Украине ,  
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Песков рассказал о трех докладах Шойгу и Герасимова Путину по Авдеевке

Песков: Путин получил первые доклады об Авдеевке в 4 утра 17 февраля
Сюжет
Военная операция на Украине
Шойгу и Герасимов в субботу несколько раз отчитывались о ходе операции по занятию Авдеевки, в первый раз — в 4:00, сообщил Песков. Украина объясняла вывод войск из города переходом к обороне на более выгодных рубежах
Авдеевка
Авдеевка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов за минувшие сутки три раза представили доклады Владимиру Путину об операции по занятию Авдеевки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первые доклады были представлены в субботу, 17 февраля, в 4:00; тогда Шойгу и Герасимов «лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению», сказал Песков (цитата по ТАСС).

Через несколько часов, в 11:00, они отчитались, что «операция фактически завершена». По словам Пескова, «потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», и во второй половине для в субботу Шойгу и Герасимов доложили, что Авдеевка полностью взята под контроль. Путин поздравил российских военных.

Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки
Политика
Коксохимический комбинат в Авдеевке

Как заявили в Минобороны вечером 17 февраля, Авдеевку, город в 10 км от Донецка, взяла группировка войск «Центр». Под контролем российских военнослужащих оказалась территория 31,75 кв. км. Ведомство отчиталось о блокировании отступающих украинских военных и тех из них, кто остался на местном коксохимическом комбинате.

Фото: Google Maps

В предыдущую ночь Киев объявил о начале вывода войск из населенного пункта и переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни людей. Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что при выходе из Авдеевки несколько военных попали в плен.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал правильным решение покинуть Авдеевку и сообщил, что страна вынесла «несколько уроков» из боев за город, в том числе о том, какое вооружение необходимо украинской стороне. Президент США Джо Байден допустил, что без дополнительной поддержки Украина может продолжить отступление, и вновь призвал конгресс утвердить пакет помощи Киеву.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Авдеевка Сергей Шойгу Валерий Герасимов Владимир Путин Дмитрий Песков
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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