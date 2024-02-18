Песков рассказал о трех докладах Шойгу и Герасимова Путину по Авдеевке

Шойгу и Герасимов в субботу несколько раз отчитывались о ходе операции по занятию Авдеевки, в первый раз — в 4:00, сообщил Песков. Украина объясняла вывод войск из города переходом к обороне на более выгодных рубежах

Авдеевка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов за минувшие сутки три раза представили доклады Владимиру Путину об операции по занятию Авдеевки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первые доклады были представлены в субботу, 17 февраля, в 4:00; тогда Шойгу и Герасимов «лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению», сказал Песков (цитата по ТАСС).

Через несколько часов, в 11:00, они отчитались, что «операция фактически завершена». По словам Пескова, «потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», и во второй половине для в субботу Шойгу и Герасимов доложили, что Авдеевка полностью взята под контроль. Путин поздравил российских военных.

Как заявили в Минобороны вечером 17 февраля, Авдеевку, город в 10 км от Донецка, взяла группировка войск «Центр». Под контролем российских военнослужащих оказалась территория 31,75 кв. км. Ведомство отчиталось о блокировании отступающих украинских военных и тех из них, кто остался на местном коксохимическом комбинате.

Фото: Google Maps

В предыдущую ночь Киев объявил о начале вывода войск из населенного пункта и переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни людей. Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что при выходе из Авдеевки несколько военных попали в плен.

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал правильным решение покинуть Авдеевку и сообщил, что страна вынесла «несколько уроков» из боев за город, в том числе о том, какое вооружение необходимо украинской стороне. Президент США Джо Байден допустил, что без дополнительной поддержки Украина может продолжить отступление, и вновь призвал конгресс утвердить пакет помощи Киеву.