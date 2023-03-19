Путин исключил сослагательное наклонение в вопросе о военной операции

Отвечая на вопрос о сроках начала военной операции, президент сказал: «В таких случаях нет сослагательного наклонения»

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Россия не начала военную операцию на Украине в 2014 году, поскольку тогда надеялась, что все проблемы удастся решить мирными средствами. Об этом заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации», — заявил он.

Отвечая на вопрос о сроках начала военной операции, Путин сказал: «В таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны».

Президент также отметил, что в 2014 году у России не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть, хотя страна его фактически не применяет: «Но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было».

При этом России «очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск», добавил глава государства.

Ранее президент посетил Мариуполь и командный пункт военной операции в Ростове-на-Дону.

Путин возлагает ответственность за разжигание и эскалацию конфликта на Украине на Запад и Киев, который, по его мнению, «обслуживает» не национальные интересы, а интересы третьих стран. «Запад использует Украину и как таран против России и как полигон», — заявлял президент в конце февраля. Россия использует силу, чтобы прекратить конфликт, утверждал он. Целью Запада глава государства называл «растаскивание исторической России». «Разделяй и властвуй — они всегда старались это сделать. И пытаются сделать это сейчас. А наша-то цель в другом: в объединении русского народа», — заявлял он.

В декабре прошлого года Путин, отвечая на вопрос, не видит ли он угрозы затяжного конфликта, говорил, что Россия, напротив, стремится «закончить эту войну» чем быстрее, тем лучше, а «не раскручивать этот маховик военного конфликта».