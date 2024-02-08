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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил об отсутствии у ЕС «волшебной палочки» для нужд Украины

Боррель: у ЕС нет волшебной палочки, чтобы дать Украине больше снарядов
Сюжет
Военная операция на Украине
Евросоюз не может передать Украине больше боеприпасов, чем способен произвести — «волшебной палочки нет», — заявил Боррель. Вместе с этим он пообещал передать 1,1 млн снарядов до конца года. Россия осуждает передачу оружия Киеву
Жозеп Боррель (в центре)
Жозеп Боррель (в центре) (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Евросоюз уже опустошил свои запасы и не обладает «волшебной палочкой», чтобы уже сейчас предоставить Украине больше снарядов. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве.

«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими, — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

По словам Борреля, вооруженные силы стран ЕС задерживают пополнение собственных арсеналов, чтобы передать боеприпасы Киеву. Вместе с этим он указал на рост европейской оборонной промышленности и повторил обещание поставить Украине более 1 млн боеприпасов до конца этого года.

В марте прошлого года Брюссель пообещал поставить Киеву 1 млн боеприпасов в течение одного года. Однако выполнение обещания оказалось под угрозой. Уже в ноябре министр обороны Германии Писториус подтвердил, что ЕС точно не поставит миллион снарядов в срок.

31 января Боррель сообщил, что ЕС уже поставил Украине 330 тыс. снарядов и надеется до марта увеличить эту цифру до чуть более 500 тыс. Тогда же он пообещал передать Украине более 1 млн снарядов до конца 2024 года.

Кулеба заявил о дефиците снарядов у ВСУ из-за неподготовленности ЕС
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

О начавшемся снарядном голоде у ВСУ уже несколько месяцев сообщают западные СМИ, в том числе со ссылкой на опрошенных украинских военных. Bloomberg писал, что дефицит боеприпасов и ракет ПВО начался из-за задержек с финансированием со стороны США. Госдеп еще в декабре отмечал, что у США нет «волшебного горшочка» с деньгами для Украины.

Украинские власти проблему дефицита боеприпасов подтверждали. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с Боррелем заявил, что в настоящее время военно-промышленный комплекс Европы не может соперничать с российским, из-за чего на фронте проблемы с боеприпасами.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Кулеба в свою очередь отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Россия осуждает поставку оружия Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы». Он отмечал, что и в США, и в Европе заканчивается вооружение для ВСУ.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
боеприпасы Жозеп Боррель дефицит поставки оружия ЕС Военная операция на Украине
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