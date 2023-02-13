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Киев сообщил о получении артиллерийских установок от Дании

Фото: Министерство обороны Украины
Фото: Министерство обороны Украины

Дания передала все свои самоходные артиллерийские установки Caesar Украине. Такое сообщение появилось в официальном твиттер-аккаунте украинского Минобороны. Ретвит публикации сделали в официальном аккаунте Министерства обороны Дании.

Украинское ведомство не уточнило количество переданных установок и дату поставки.

О том, что Дания собирается передать Киеву 19 гаубиц Caesar французского производства, стало известно в середине января из заявления министра обороны Дании Якоба Эллеманн-Йенсена, опубликованного на сайте министерства.

Создателем самоходных артиллерийских установок Caesar стала французская компания Nexter Systems, первую гаубицу представили в 2015 году на выставке в Лондоне. Это установка 155-мм калибра, дальность ее стрельбы составляет до 55 км в зависимости от типа боеприпасов. В запасе на борту гаубицы могут разместиться 18 снарядов. В установке используется система управления огнем FAST-Hit, которая автоматизирована с привязкой GPS.

Впервые Украина получила несколько самоходных артиллерийских установок Caesar в апреле 2022 года от Франции. К концу года французские власти передали 18 гаубиц. В конце декабря министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что все Caesar, поставляемые Украине Парижем, нуждаются в ремонте. По его словам, повреждения САУ служат серьезной проблемой. Из-за интенсивного огня ствол орудия быстро изнашивается и приходит в негодность.

В феврале Себастьян Лекорню сообщил, что Франция передаст Украине еще 12 гаубиц вдобавок к уже поставленным. Позже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в вопросе помощи важнее отдавать предпочтение «наиболее полезному оборудованию» и «самому быстрому», такому как артиллерийские установки CAESAR или система ПВО MAMBA.

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В Кремле считают, что поставки вооружения на Украину со стороны западных стран не изменят ход событий. «Украина требует все новые и новые вооружения. Запад поощряет требования. <...> Ситуация тупиковая, потому что еще раз повторю: это приводит к существенной эскалации», — говорил в конце января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению российских властей, такие действия затягивают конфликт.

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