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Война санкций ,  
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Президент Литвы назвал «бесполезным» механизм санкций против России

Президент Литвы Науседа: санкции против России неэффективны из-за их обхода
Сюжет
Война санкций
Евросоюз пока не нашел легального способа передать российские активы Украине, архитектура санкций не работает должным образом, следует усилить работу, призвал президент Литвы. Москва считает вероятную конфискацию воровством
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Международные санкции против России оказали «весьма ограниченное влияние» на ее экономику, что видно из макроэкономических показателей, это «приходится признать», заявил литовский президент Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности, передает LRT.

«Необходимо усилить вторичные последствия и способы обхода этих санкций, которые настолько разошлись, что на практике делают сам механизм санкций неэффективным и бесполезным», — сказал Науседа.

Президент призвал как можно скорее определиться, как использовать заблокированные российские активы для помощи Украине. Он отметил: Евросоюз все еще не знает, «что с ними делать, потому что мы не можем найти законные способы» их использовать для поддержки Киева.

Евросоюз ведет «жесткий разговор» со странами, через который нарушается санкционный режим, заявила на конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он подчеркнула, что именно на пресечение обхода ограничений будет направлен следующий, 13-й пакет ограничений.

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В 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Президент Владимир Путин называл этот результат хорошим показателем, означающим, что падение 2022 года отыграно и сделан «достаточно серьезный шаг вперед». Кремль отмечал, что российские компании научились обходить санкции, а изучение на Западе возможности конфискации активов называл воровством.

Российская экономика действительно растет быстрее ожиданий экономистов, признали в феврале в МВФ. Но это обусловлено высокими бюджетными и военными расходами, а также перегретым состоянием экономики, наблюдается давление инфляции, объяснили в фонде. Замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат отметила неясность развития ситуации в среднесрочной перспективе из-за санкций и «потери человеческого капитала».

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Новый пакет санкций в Европе рассчитывают принять ко второй годовщине начала Россией военной операции на Украине — 24 февраля 2025 года. Обсуждения продолжаются, пока что наибольшие претензии к инициативам высказали представители Венгрии. Их недовольство связано с планами ЕС впервые ввести ограничения против нескольких компаний из Китая, которые подозреваются в помощи российскому ВПК.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Литва Евросоюз Гитанас Науседа конфискация обход санкций
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