Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» о российской угрозе

У США не было сомнений, что российские войска намерены пересечь границу с Украиной, однако Зеленский не желал об этом слышать, сказал Байден

Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

В Киеве не верили в сообщения от властей США о риске использования Россией своих вооруженных сил на территории Украины, эта реакция понятна, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Лос-Анджелесе, передает Bloomberg.

«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он собирался пересечь границу. Сомнений не было. И [президент Украины Владимир] Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди», — сказал он.

Власти США с конца прошлого года неоднократно предупреждали о риске начала боевых действий на Украине, однако в Киеве с сомнением относились к этой информации. Зеленский заявил 20 февраля о благодарности в адрес американской разведки, отметив, что доверяет он при этом разведке Украины, которая не видит риска использования Россией вооруженных сил. Он подчеркнул тогда: «Класть себя в гробы и ждать прихода иностранных солдат — это не то, что мы готовы сделать».

Обращаясь к украинскому народу в конце января, Зеленский призвал не скупать спички и продукты с долгим сроком хранения, заявив, что риски не увеличились, вырос лишь «ажиотаж вокруг них».

Из-за противоречивых оценок разведок США и Украины складывающейся ситуации между правительствами стран в начале этого года росло напряжение, сообщали источники CNN. По их информации, Зеленский считал предупреждения США «чрезмерным вниманием» к ситуации в стране, которое провоцирует панику. Байдена и его администрацию в то же время раздражало недоверие к данным Вашингтона, указывали источники.

В конце мая, спустя три месяца после начала российской спецоперации, Зеленский пояснил, что Киев не последовал советам Вашингтона «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» из-за риска для экономики Украины. Он отметил: «Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем». Зеленский также говорил, что в ответ на советы союзников рыть окопы еще до начала боевых действий заявил некоторым из них, что Украине нужно оружие, а не лопаты.

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Россия начала спецоперацию на Украине в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, утверждая, что жители востока Украины в течение восьми лет подвергались издевательствам и «геноциду». Путин настаивал, что решение стало вынужденным. «Могли такие риски для нас создать, что дальше вообще было бы непонятно, как страна существовала бы», — говорил президент России.

Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила мобилизацию. В Киеве заявляют, что на Украине «нет никаких нацистских образований», говорил в марте глава российской делегации Владимир Мединский.