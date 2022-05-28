Зеленский объяснил отказ «рыть окопы» до военных действий по совету США
США предлагали Украине «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала военных действий, но Киев на это не пошел, заявил президент Владимир Зеленский в интервью программе Nieuwsuur на телеканале NOS.
Глава государства не согласен с тем, что такие меры были необходимы, поскольку они вызвали бы панику в стране. «Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем», — сказал Зеленский, отметив, что сейчас дефицит бюджета, возникший в марте, составляет как минимум $5 млрд.
Если бы украинские власти действовали по-другому, экономики страны больше не было бы, считает он.
Украинский лидер также рассказал, что союзники неоднократно рекомендовали ему немедленно уехать с Украины с семьей и предупреждали, что Россия может взять страну под контроль через три дня, а сам он рискует погибнуть.
О том, что некоторые союзники еще до начала российской военной операции рекомендовали Украине «рыть окопы», Зеленский говорил также 21 мая. По его словам, он на это отвечал, что лопатой победить невозможно, и просил предоставить оружие.
Перед началом военных действий президент неоднократно призывал граждан не впадать в панику, «не скупать гречку и спички» и «не кричать, что все пропало». Ситуация на востоке страны находится под контролем, заверял он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать военную операцию на Украине. Целью он тогда называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление «к демилитаризации и денацификации» соседней страны. Киев в ответ ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.