Зеленский объяснил отказ «рыть окопы» до военных действий по совету США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Ереван сообщил о ранении военного при обстреле со стороны Баку Политика, 15:49
Даниил Медведев второй раз в карьере вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 15:46
До приезда скорой: как технологии сохранят жизнь человеку с инфарктом Партнерский проект, 15:36
Путин предложил Макрону и Шольцу удобрения в обмен на снятие санкций Политика, 15:30
Рублев вторым из россиян вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 15:23
El Pais узнала о планах разместить в Латвии зенитно-ракетные комплексы Политика, 15:20
Порошенко второй раз за сутки попытался выехать из Украины Политика, 15:10
Как один ученый убил миллионы людей и чуть не уничтожил Землю Экономика инноваций, 15:00
Доходы РФС в 2022 году сократились на 29% Спорт, 14:58
Из Мариуполя в Ростов-на-Дону вывезут почти 3 тыс. т металла Общество, 14:51
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 14:48
Абрамович пожелал удачи новым владельцам «Челси» Спорт, 14:43
Зеленский объяснил отказ «рыть окопы» до военных действий по совету США Политика, 14:33
Глава РФС поддержал возвращение пива на стадионы Спорт, 14:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский объяснил отказ «рыть окопы» до военных действий по совету США

По его словам, «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» США предлагали еще за год до начала российской военной операции, однако если бы Киев пошел на это, возникла бы паника и экономики страны больше не было бы
Фото: Вадим Гирда / AP
Фото: Вадим Гирда / AP

США предлагали Украине «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала военных действий, но Киев на это не пошел, заявил президент Владимир Зеленский в интервью программе Nieuwsuur на телеканале NOS.

Глава государства не согласен с тем, что такие меры были необходимы, поскольку они вызвали бы панику в стране. «Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем», — сказал Зеленский, отметив, что сейчас дефицит бюджета, возникший в марте, составляет как минимум $5 млрд.

Если бы украинские власти действовали по-другому, экономики страны больше не было бы, считает он.

Украинский лидер также рассказал, что союзники неоднократно рекомендовали ему немедленно уехать с Украины с семьей и предупреждали, что Россия может взять страну под контроль через три дня, а сам он рискует погибнуть.

Зеленский призвал «столкнуться с реалиями» из-за разговора с Путиным
Политика
Владимир Зеленский

О том, что некоторые союзники еще до начала российской военной операции рекомендовали Украине «рыть окопы», Зеленский говорил также 21 мая. По его словам, он на это отвечал, что лопатой победить невозможно, и просил предоставить оружие.

Перед началом военных действий президент неоднократно призывал граждан не впадать в панику, «не скупать гречку и спички» и «не кричать, что все пропало». Ситуация на востоке страны находится под контролем, заверял он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона
Статьи
Pro
«Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование
Инструкции
Pro
Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать военную операцию на Украине. Целью он тогда называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление «к демилитаризации и денацификации» соседней страны. Киев в ответ ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине Владимир Зеленский
Материалы по теме
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой
Политика
Песков отказался обсуждать «пророчество» Жириновского о Зеленском
Политика
Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера об уступках Украины России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter