Порошенко купил телеканал «Прямой» после угрозы санкций

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 13:45
Семь причин выбрать Швейцарию для лечения Партнерский материал, 23:48 В Clubhouse стали появляться фейки известных людей. Что важно знать Технологии и медиа, 23:46 Арестованный оператор ФБК Зеленский признал вину и отказался от адвоката Общество, 23:31 Павлова назвала российских биатлонистов заложниками санкций WADA Спорт, 23:17 Конструктор развлечений: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 23:15 Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую Общество, 23:04 «Краснодар» с поражения стартовал в плей-офф Лиги Европы Спорт, 22:50 Попова предупредила о сохранении высоких рисков заразиться COVID-19 Общество, 22:48 Московское «Динамо» четвертый раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 22:37 Путин присвоил новое звание самому богатому силовику России Политика, 22:26 Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию Общество, 22:23 Порошенко купил телеканал «Прямой» после угрозы санкций Политика, 22:21 Биатлонистка фразой «пролетели с этим ЧМ» объяснила неудачи россиян Спорт, 22:15 Как в Техасе справлялись с 20-градусными морозами. Видео Общество, 22:12
Политика ,  
0 

Порошенко купил телеканал «Прямой» после угрозы санкций

Он пояснил, что ранее получил предупреждение о том, что против владельца телеканала — экс-главы Киевской горадминистрации Владимира Макеенко — могут ввести санкции, а сам канал может быть закрыт
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Экс-президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой», который ранее принадлежал бывшему главе Киевской городской администрации Владимиру Макеенко. Об этом Порошенко заявил в прямом эфире телеканала, фрагмент опубликован на его странице в Facebook.

«Два часа назад мы подписали сделку, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность. А два часа назад в госреестре конечным бенефициаром телеканала «Прямой» стала Prime Assets Capital — 100-процентная структура Порошенко Петра Алексеевича», — сказал экс-президент.

Он пояснил, что принял такое решение после сообщений о том, что против Макеенко могут ввести санкции, а телеканал «Прямой» может быть закрыт. «Полтора года назад я обещал, что приложу максимум усилий, чтобы этого не допустить, — заявил Порошенко. — Макеенко позвонил мне сегодня утром. Сказал, что нужно приложить совместные усилия, чтобы защитить канал».

Совет по ТВ потребует через суд лишить лицензий «112 Украина» и ZIK
Технологии и медиа
Фото:РИА Новости

«Вот, Владимир Александрович [Зеленский], завтра в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — РБК) можно вводить санкции против «террориста» Порошенко», — добавил экс-президент.

Он также подчеркнул, что намерен сделать все для того, чтобы защитить свободу слова, и пообещал сохранить ее на телеканале.

Заседание СНБО запланировано на 19 февраля, его поручил провести Зеленский. В сообщении на странице совета в Facebook говорилось, что часть вопросов на заседании будут обсуждать в закрытом режиме.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Что ведет к забвению массовых брендов и как компаниям этому противостоять Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что на заседании, возможно, будет рассмотрен вопрос введения санкций против Макеенко.

Путин заявил о закрытых «одним росчерком пера» телеканалах на Украине
Политика
Вид на здание закрывшегося телеканала &laquo;112 Украина&raquo;

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении ряда телеканалов. Было прекращено вещание каналов «112», ZIK, NewsOne и др. Также санкции введены против депутата от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат отключенные каналы.

Президент пояснял, что санкции против телеканалов были введены из-за их пророссийской позиции. «Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции», — заявлял он. Зеленский также утверждал, что телеканалы были «чужими». Сами каналы расценили действия властей как «политическую расправу» над «неугодными» СМИ.

Автор
Мария Лисицына
Петр Порошенко Закрытие телеканала Украина СНБО Украины
Материалы по теме
Зеленский назвал закрытые из-за санкций телеканалы «чужими»
Политика
Националисты в Киеве провели акции у офисов телеканалов «Наш» и «Интер»
Общество
Зеленский объяснил блокировку телеканалов цитатой из Булгакова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter