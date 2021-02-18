Порошенко купил телеканал «Прямой» после угрозы санкций

Он пояснил, что ранее получил предупреждение о том, что против владельца телеканала — экс-главы Киевской горадминистрации Владимира Макеенко — могут ввести санкции, а сам канал может быть закрыт

Петр Порошенко (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Экс-президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой», который ранее принадлежал бывшему главе Киевской городской администрации Владимиру Макеенко. Об этом Порошенко заявил в прямом эфире телеканала, фрагмент опубликован на его странице в Facebook.

«Два часа назад мы подписали сделку, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность. А два часа назад в госреестре конечным бенефициаром телеканала «Прямой» стала Prime Assets Capital — 100-процентная структура Порошенко Петра Алексеевича», — сказал экс-президент.

Он пояснил, что принял такое решение после сообщений о том, что против Макеенко могут ввести санкции, а телеканал «Прямой» может быть закрыт. «Полтора года назад я обещал, что приложу максимум усилий, чтобы этого не допустить, — заявил Порошенко. — Макеенко позвонил мне сегодня утром. Сказал, что нужно приложить совместные усилия, чтобы защитить канал».

«Вот, Владимир Александрович [Зеленский], завтра в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — РБК) можно вводить санкции против «террориста» Порошенко», — добавил экс-президент.