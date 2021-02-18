Суд назначил условный срок по первому делу о нежелательной организации

Суд в Ростове приговорил к условному сроку активистку Анастасию Шевченко. Она была первой обвиняемой по делу об участии в деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало пять лет колонии

Активистка движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко во время оглашения приговора в зале судебного заседания (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам условно активистку «Открытой России» (признана иностранным агентом) Анастасию Шевченко, которая стала первой обвиняемой и второй осужденной по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК).

Также Шевченко назначили четыре года испытательного срока, ее освободили из-под домашнего ареста.

Гособвинение запрашивало для Шевченко реальный срок — пять лет колонии. Шевченко называла обвинение непонятным для себя; в своем последнем слове она попросила суд «не участвовать в политических репрессиях». «Я считала и считаю, что объединение российских граждан не может быть нежелательным, — говорила Шевченко в своем последнем слове. — Свою причастность к российской общественной организации «Открытая Россия» я не скрывала, всегда с гордостью об этом говорила. Я выступала за открытый диалог власти и общества, открытые дебаты, открытые правила бизнеса, открытые выборы, открытые и честные новости в СМИ».

Понятие «нежелательная организация» появилось в законодательстве в 2015 году. Организация может быть признана таковой, если ее деятельность представляет угрозу «основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям закон запрещает создавать на территории России новые структурные подразделения, издавать и распространять информационные материалы, проводить массовые акции и мероприятия, иметь банковские счета и так далее. За продолжение деятельности «нежелательной организации» действует административная ответственность. Если человек руководил подобной организацией либо на него дважды в течение года накладывали административное взыскание за сотрудничество с ней, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.