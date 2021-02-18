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Суд назначил условный срок по первому делу о нежелательной организации

Суд в Ростове приговорил к условному сроку активистку Анастасию Шевченко. Она была первой обвиняемой по делу об участии в деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало пять лет колонии
Активистка движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко во время оглашения приговора в зале судебного заседания
Активистка движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко во время оглашения приговора в зале судебного заседания (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам условно активистку «Открытой России» (признана иностранным агентом) Анастасию Шевченко, которая стала первой обвиняемой и второй осужденной по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК). 

Также Шевченко назначили четыре года испытательного срока, ее освободили из-под домашнего ареста.

Гособвинение запрашивало для Шевченко реальный срок — пять лет колонии. Шевченко называла обвинение непонятным для себя; в своем последнем слове она попросила суд «не участвовать в политических репрессиях». «Я считала и считаю, что объединение российских граждан не может быть нежелательным, — говорила Шевченко в своем последнем слове. — Свою причастность к российской общественной организации «Открытая Россия» я не скрывала, всегда с гордостью об этом говорила. Я выступала за открытый диалог власти и общества, открытые дебаты, открытые правила бизнеса, открытые выборы, открытые и честные новости в СМИ».

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Политика

Понятие «нежелательная организация» появилось в законодательстве в 2015 году. Организация может быть признана таковой, если ее деятельность представляет угрозу «основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям закон запрещает создавать на территории России новые структурные подразделения, издавать и распространять информационные материалы, проводить массовые акции и мероприятия, иметь банковские счета и так далее. За продолжение деятельности «нежелательной организации» действует административная ответственность. Если человек руководил подобной организацией либо на него дважды в течение года накладывали административное взыскание за сотрудничество с ней, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

Шевченко предъявили обвинение по ст. 284.1 УК в январе 2019 года, ранее ее дважды оштрафовали по КоАП — за участие в политических дебатах в Таганроге и за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. Активистка была отправлена под домашний арест. В этот период старшая дочь Шевченко, которая последние годы находилась в интернате под наблюдением медиков, скончалась в реанимации. В ходе судебного процесса над активисткой выяснилось, что оперативники центре «Э» установили скрытое видеонаблюдение в ее квартире, в том числе в спальне.

Вторым после Шевченко обвиняемым по этой статье УК был екатеринбургский координатор «Открытой России» Максим Верников; в феврале прошлого года суд приговорил его к 300 часам обязательных работ.

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Суд вынес первый приговор по делу об участии в нежелательной организации
Общество
<p>Максим Верников</p>

«Открытая Россия» была признана нежелательной организацией в 2017 году; по мнению Генпрокуратуры, она осуществляла в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». Ее деятельность «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — утверждало надзорное ведомство. «Открытая Россия» продолжила работу в качестве общественного движения без регистрации.

Как отмечал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в 2015–2019 годах власти преследовали за деятельность «нежелательной организации» только активистов «Открытой России».

Автор
Маргарита Алехина
«Открытая Россия» Михаил Ходорковский «нежелательные организации»
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