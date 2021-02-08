Анастасия Шевченко напомнила суду о строчке из песни Басты о палачах

Ростовская активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко, в отношении которой впервые в стране было возбуждено дело по ст. 284.1 УК «Сотрудничество с организацией, признанной нежелательной на территории РФ», на заседании суда напомнила строчку из песни рэпера Басты о палачах. Полную расшифровку последнего слова Шевченко привел «РБК Ростов».

Анастасия Шевченко была задержана во время обыска в ее квартире в конце января 2019 года. Против нее возбудили уголовное дело. По данным «Открытой России», в основе уголовного дела лежат два постановления об административном правонарушении — за участие в политических дебатах в Таганроге и за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. Уголовное дело по ст. 284.1 УК могут возбудить в двух случаях: если человек руководил работой организации, признанной нежелательной, либо если человека дважды за год оштрафовали за участие в ее работе.

Она стала первым фигурантом подобного дела в России. С тех пор Шевченко находилась под домашним арестом.

На заседании суда 8 февраля в последнем слове Шевченко сказала, что за все время домашнего ареста не раз слышала от «преследователей», что в происходящем «виноваты не они, а «Москва».