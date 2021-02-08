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Анастасия Шевченко напомнила суду о строчке из песни Басты о палачах

Фото:Николай Шатунов для РБК Фото:Николай Шатунов для РБК Фото:Николай Шатунов для РБК
Анастасия Шевченко и адвокат Сергей Бадамшин (Фото: Николай Шатунов для РБК)

Ростовская активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко, в отношении которой впервые в стране было возбуждено дело по ст. 284.1 УК «Сотрудничество с организацией, признанной нежелательной на территории РФ», на заседании суда напомнила строчку из песни рэпера Басты о палачах. Полную расшифровку последнего слова Шевченко привел «РБК Ростов».

Анастасия Шевченко была задержана во время обыска в ее квартире в конце января 2019 года. Против нее возбудили уголовное дело. По данным «Открытой России», в основе уголовного дела лежат два постановления об административном правонарушении — за участие в политических дебатах в Таганроге и за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. Уголовное дело по ст. 284.1 УК могут возбудить в двух случаях: если человек руководил работой организации, признанной нежелательной, либо если человека дважды за год оштрафовали за участие в ее работе.

Она стала первым фигурантом подобного дела в России. С тех пор Шевченко находилась под домашним арестом.

На заседании суда 8 февраля в последнем слове Шевченко сказала, что за все время домашнего ареста не раз слышала от «преследователей», что в происходящем «виноваты не они, а «Москва».

«Но ведь взрослые люди должны брать на себя ответственность, а пока происходит, как в песне нашего земляка Басты — «Я сам не пачкаю ручки, я просто помогаю палачу», — подчеркнула она.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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Шевченко призвала «не участвовать в политических репрессиях» и «оставаться людьми».

Приговор ростовской активистке должны огласить 18 февраля, сообщил «РБК Ростов» ее адвокат Сергей Бадамшин. Ранее прокурор запросил для Шевченко наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. При этом, по его словам, будет засчитан срок ее домашнего ареста.

Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией в апреле 2017 года. По утверждению ведомства, она занималась дестабилизацией внутриполитической ситуации и подстегивала протестные настроения, что представляло угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства. Через два года «Открытая Россия» объявила о самоликвидации, но продолжила деятельность в форме общественного объединения без регистрации.

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