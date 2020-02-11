Суд вынес первый приговор по делу о участии в нежелательной организации

Максим Верников (Фото: max.vernikov / facebook.com)

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего куратора «Открытой России» Максима Верникова виновным по делу об участии в деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). Об этом сообщают местные издания Znak.com и 66.ru со ссылкой на корреспондента.

Адвокат Ирина Ручко подтвердила РБК информацию о том, что суд приговорил Максима Верникова к 300 часам обязательных работ по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. «Это произошло сегодня», — добавила Ручко.

РБК направил запрос в пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Как отмечается в Telegram-канале «Правозащита Открытки», это первый приговор по делу «Открытой России».