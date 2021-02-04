Для обвиняемой по делу о нежелательной организации запросили пять лет

Анастасия Шевченко (Фото: svobodupopugayu / Facebook)

Прокурор потребовал суд назначить активистке «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко пять лет колонии общего режима, сообщает «РБК Ростов».

В январе 2019 года в отношении Шевченко завели уголовное дело о сотрудничестве с организацией, признанной на территории России нежелательной (ст.284.1), совершенном лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года. Наказание по этой статье предусмотрено в виде штрафа или лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщили представители общественного объединения «Открытая Россия», дело было возбуждено из-за вступивших в силу постановлений об административных правонарушениях — за участие в политических дебатах в Таганроге и за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. Шевченко обвинения не признала и сказала, что они ей непонятны.

Шевченко два года находится под домашним арестом. Рассмотрение уголовного дела в суде началось в июне 2020 года.