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Для обвиняемой по делу о нежелательной организации запросили пять лет

Анастасия Шевченко
Анастасия Шевченко (Фото: svobodupopugayu / Facebook)

Прокурор потребовал суд назначить активистке «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко пять лет колонии общего режима, сообщает «РБК Ростов».

В январе 2019 года в отношении Шевченко завели уголовное дело о сотрудничестве с организацией, признанной на территории России нежелательной (ст.284.1), совершенном лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года. Наказание по этой статье предусмотрено в виде штрафа или лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Активисты заявили о первом уголовном деле из-за нежелательной организации
Общество

Как сообщили представители общественного объединения «Открытая Россия», дело было возбуждено из-за вступивших в силу постановлений об административных правонарушениях — за участие в политических дебатах в Таганроге и за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. Шевченко обвинения не признала и сказала, что они ей непонятны.

Шевченко два года находится под домашним арестом. Рассмотрение уголовного дела в суде началось в июне 2020 года.

В январе 2019 года старшая дочь Шевченко умерла в реанимации. Девушку госпитализировали с обструктивным бронхитом из интерната для детей с особенностями развитиями. Адвокаты Шевченко обращали внимание, что ее дочери нужен уход, который активистка не может обеспечить, находясь под домашним арестом.

Закон о нежелательных организациях вступил в силу в 2015 году. Таким организациям запрещено проводить массовые акции, учреждать и руководить СМИ.

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Суд вынес первый приговор по делу об участии в нежелательной организации
Общество
<p>Максим Верников</p>

Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией в апреле 2017 года. По утверждению ведомства, она занималась дестабилизацией внутриполитической ситуации и подстегивала протестные настроения, что представляло угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства. Два года спустя «Открытая Россия» объявила о самоликвидации, но продолжила деятельность в форме общественного объединения без регистрации.

В марте 2019 года дело по ст. 284.1 УК завели против экс-координатора «Открытой России» Максима Верникова. В феврале 2020-го суд вынес первый приговор по этой статье, назначив ему 300 часов обязательных работ.

«Открытая Россия» нежелательная организация Приговор прокуратура
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