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Политика ,  
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Польские дипломаты поспорили с послом России об отношениях двух стран

В интервью РБК российский посол заявил, что сейчас отношения Москвы и Варшавы — худшие со времен Второй мировой. Польская сторона в ответ указала, что с тех пор отношения улучшились
Сергей Андреев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Посольство Польши в России не согласилось с заявлением российского посла Сергея Андреева о том, что сейчас отношения между странами хуже, чем были на момент окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в ответе дипмиссии на запрос РБК.

«Польско-российские отношения на сегодняшний день намного лучше, чем после окончания Второй мировой войны, так как на территории Польши не присутствуют советские войска», — заявили в посольстве.

Причиной ухудшения двусторонних отношений там назвали подход к советским временам, как к их образцу. В дипмиссии выразили надежду на то, что «тоталитарное прошлое в дальнейшем не будет обременять отношения между нашими народами».

Посол в Польше — РБК: «У нас самые плохие отношения после войны»
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Ранее в интервью РБК посол России заявил, что до 2014 года отношения между странами были более-менее приличными и, несмотря на сильные разногласия в принципиальных вопросах, никто не обострял полемику. После ухудшения отношений российские власти решили, что настало время «называть вещи своими именами».

По словам Андреева, польская сторона все время пытается «задним числом переиграть историю» и подогнать ее толкование под запросы современной конъюнктуры, чтобы ослабить международные позиции России. Варшавы пытается представить все так, будто во Второй мировой войне с одной стороны были демократические страны, включая Польшу, а с другой — тоталитарные режимы, утверждает дипломат. Таким образом, продолжил Андреев, СССР ставят «на одну доску» с фашистской Германией, а его вклад в победу девальвируется.

Посол России заявил об усилении Польшей кампании по фальсификации истории
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Новый виток споров между Россией и Польшей о роли двух стран во Второй мировой начался в сентябре 2019 года, после того как Европарламент принял резолюцию, в которой ответственность за развязывание конфликта возложена не только на Германию, но и на СССР. Президент Владимир Путин неоднократно критиковал этот документ, называя его беспардонной ложью и бредом.

В польском МИДе заявили, что считают СССР и фашистскую Германию странами, начавшими войну. Путин в ответ сказал, что Польша сама в 1938 году «поучаствовала в разделе Чехословакии» вместе с Германией, а советские войска в 1939-м вошли на территорию Польши уже после того, как правительство потеряло контроль над ситуацией в стране.

Авторы: Полина Химшиашвили, Константин Нагаев
Теги: Польша, посольство
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Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
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Посол в Польше — РБК: «У нас самые плохие отношения после войны»
Политика
Посол России заявил об усилении Польшей кампании по фальсификации истории
Политика
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