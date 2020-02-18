Польские дипломаты поспорили с послом России об отношениях двух стран

В интервью РБК российский посол заявил, что сейчас отношения Москвы и Варшавы — худшие со времен Второй мировой. Польская сторона в ответ указала, что с тех пор отношения улучшились

Сергей Андреев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Посольство Польши в России не согласилось с заявлением российского посла Сергея Андреева о том, что сейчас отношения между странами хуже, чем были на момент окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в ответе дипмиссии на запрос РБК.

«Польско-российские отношения на сегодняшний день намного лучше, чем после окончания Второй мировой войны, так как на территории Польши не присутствуют советские войска», — заявили в посольстве.

Причиной ухудшения двусторонних отношений там назвали подход к советским временам, как к их образцу. В дипмиссии выразили надежду на то, что «тоталитарное прошлое в дальнейшем не будет обременять отношения между нашими народами».

Ранее в интервью РБК посол России заявил, что до 2014 года отношения между странами были более-менее приличными и, несмотря на сильные разногласия в принципиальных вопросах, никто не обострял полемику. После ухудшения отношений российские власти решили, что настало время «называть вещи своими именами».