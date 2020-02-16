Посол России заявил об усилении Польшей кампании по фальсификации истории

Власти Польши по-прежнему негативно относятся в памятникам, установленным на территории республики в честь воинов Красной армии и забывают о подвиге советских солдат, благодаря которому Польша как государство осталась на карте. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.

«Отношение к памятникам польских властей остается без изменений. Они по-прежнему рассматривают их не как памятники воинам-освободителям, а как символ советского доминирования в послевоенный период. И на этом основании они по-прежнему, с точки зрения официальных властей, подлежат сносу», — сказал посол, общаясь с журналистами после церемонии возложения венков и цветов, где был снесен памятник советскому генералу Ивану Черняховскому (1906-1945).

Он отметил, что несмотря на отсутствие памятника на месте гибели Черняховского в городе Пененжно памятные мероприятия в его честь будут проводиться ежегодно.

«Мы изначально сказали, что для нас это место, где погиб самый молодой командующий фронтом, остается мемориальным. Мы будем приезжать сюда, чтобы отдать почести нашему выдающемуся военачальнику, вне зависимости от того, есть тут памятник или нет», — пояснил Андреев.