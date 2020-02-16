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Посол России заявил об усилении Польшей кампании по фальсификации истории

Власти Польши по-прежнему негативно относятся в памятникам, установленным на территории республики в честь воинов Красной армии и забывают о подвиге советских солдат, благодаря которому Польша как государство осталась на карте. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.

«Отношение к памятникам польских властей остается без изменений. Они по-прежнему рассматривают их не как памятники воинам-освободителям, а как символ советского доминирования в послевоенный период. И на этом основании они по-прежнему, с точки зрения официальных властей, подлежат сносу», — сказал посол, общаясь с журналистами после церемонии возложения венков и цветов, где был снесен памятник советскому генералу Ивану Черняховскому (1906-1945).

Он отметил, что несмотря на отсутствие памятника на месте гибели Черняховского в городе Пененжно памятные мероприятия в его честь будут проводиться ежегодно.

«Мы изначально сказали, что для нас это место, где погиб самый молодой командующий фронтом, остается мемориальным. Мы будем приезжать сюда, чтобы отдать почести нашему выдающемуся военачальнику, вне зависимости от того, есть тут памятник или нет», — пояснил Андреев.

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Дипломат также указал на то, что накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Польше усиливается кампания по переписыванию и фальсификации истории. «По мере приближения 9 мая эта кампания будет нарастать, но мы к этому готовы. У нас есть уверенность в нашей правоте», — отметил посол.

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Также Андреев упомянул тот факт, что в Польше принято говорить об освобождении страны советскими солдатами от гитлеровской оккупации, что не принесло Польше и другим странам свободу, советские солдаты в то время были не свободными, а в Советском Союзе не было демократического строя.

«Такая трактовка игнорирует один основополагающий факт: если бы не победа Красной армии, Советского Союза в Великой Отечественной войне, этих стран просто не было бы на карте. С нашей Победы начался дальнейший путь восстановления и развития этих стран», — констатировал российский посол. Он назвал неправомерным решение польских властей вычеркивать из истории страницы, «которые чем-то не нравятся в данный конкретный момент, исходя из нынешних политических воззрений, конъюнктуры и политкорректности».

Андреев отметил, что в истории двух стран были разные периоды, которые, по его словам, необходимо помнить.

«Мы считаем, что все это наша история со всеми ее хорошими и не очень хорошими страницами. Их нужно знать, помнить, делать из них выводы и не отрекаться от них ни при каких обстоятельствах», — заключил дипломат.

Теги: Россия - Польша, посол
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