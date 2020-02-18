Посол России в Польше о кризисе в отношении двух стран. Главное

Об исторических спорах с Польшей

«Наши оппоненты постоянно пытаются задним числом «переиграть» историю, подогнать ее толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры: считают, что раз отношения с Россией сейчас плохие, значит, и роль нашей страны в истории следует рисовать исключительно в негативном виде. И делается это с целью ослабить международные позиции современной России. Решающая роль Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне — это важнейшая веха нашей истории, имеющая самое непосредственное отношение к современности. Вся послевоенная система международных отношений, международного права, опирающаяся на Устав ООН, сформирована на фундаменте итогов Второй мировой войны. Советский Союз по праву занял в этой системе место одной из главных держав-победительниц, и Россия унаследовала это место как государство — продолжатель СССР.

Теперь пытаются продвигать концепцию, согласно которой получается, что во Второй мировой войне на одной стороне противостояния были демократические государства, включая Польшу (хотя санационная Польша в предвоенный период вряд ли могла считаться демократическим государством), а на другой — тоталитарные режимы. При таком раскладе СССР ставится «на одну доску» с фашистской Германией, его решающий вклад в победу над фашизмом девальвируется, а главным оказывается то, что гитлеровской Германии противостояли западные демократии — они, мол, и являются настоящими победителями.

Только на самом-то деле было не так. Может быть, какие-то западноевропейские страны, подвергшиеся германской агрессии, «всего лишь» утрачивали свою свободу. Но и для нашей страны, и для Польши решался вопрос жизни и смерти, национального выживания. И в итоге оккупированные Германией европейские страны своей независимостью оказались обязаны в решающей степени «недемократическому» СССР, который, однако, в отличие от иных жертв германской агрессии — как демократических, так и не очень — готов был насмерть стоять за свою свободу и независимость, а заодно — так уж вышло — нес освобождение другим европейским странам, где сейчас так не любят об этом вспоминать».

Позиция Польши Главное, с чем спорят Варшава и ее сторонники, — утверждение, что Польша — один из виновников начала Второй мировой войны. Польша также настаивает, что, когда нынешние российские власти говорят о роли СССР как «освободителе» Европы, они пренебрегают тем фактом, что до 1941 года Москва участвовала в разделе континента вместе с Берлином. Именно эти две страны, СССР и Германия, ответственны за развязывание Второй мировой войны. Согласно этой версии, утверждение, что СССР «освобождал» Европу — навязанный коммунистами нарратив, а Польша не могла изложить свою версию событий до 1989 года — падения коммунистического режима в стране.

Почему Россия стала жестче отвечать Польше

«До 2014 года у нас были более-менее приличные отношения, и мы честно старались искать компромиссы по историческим сюжетам с нашими польскими тогда еще партнерами. В принципиальных вопросах, естественно, не сходились, но старались полемику особенно не обострять, «не бить горшки». Однако после 2014 года, когда отношения резко испортились и когда историческое мифотворчество наших оппонентов стало переходить все мыслимые границы, в России в конце концов решили, что пора называть вещи своими именами».

Сергей Андреев (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Предосудителен ли пакт Молотова — Риббентропа

«В свое время, выступая 1 сентября 2009 года в Гданьске на мероприятиях в связи с 70-й годовщиной начала Второй мировой войны, Владимир Путин сказал, что с моральной точки зрения этот договор заслуживает осуждения, но не более чем Мюнхенское соглашение и вся политика умиротворения Германии, проводившаяся западными державами до 1939 года.

20 декабря 2019 года в выступлении на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге президент России подробно проанализировал развитие ситуации в Европе в предвоенный период и сделал вывод: именно мюнхенский сговор в сентябре 1938 года послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной, а Советский Союз пошел на подписание Договора о ненападении с Германией в августе 1939 года только после того, как Великобритания, Франция и Польша отклонили его предложения о совместном отпоре гитлеровской агрессии, СССР оказался в изоляции и должен был принимать самостоятельные меры для обеспечения своей обороны и безопасности».

«Без всяких сомнений, можно с полным основанием осудить пакт Молотова — Риббентропа <...> Но ведь годом раньше Франция и Англия подписали в Мюнхене известный договор с Гитлером, разрушив все надежды на создание единого фронта борьбы с фашизмом. Сегодня мы понимаем, что любая форма сговора с нацистским режимом была неприемлема с моральной точки зрения и не имела никаких перспектив с точки зрения практической реализации. <…> Отвергнуть предложение Германии подписать пакт о ненападении — в условиях, когда возможные союзники СССР на Западе уже пошли на аналогичные договоренности с немецким Рейхом и не хотели сотрудничать с Советским Союзом, в одиночку столкнуться с мощнейшей военной машиной нацизма — советская дипломатия того времени вполне обоснованно считала как минимум неразумным», — писал Путин в 2009 году для польской Gazeta Wyborcza.

Ведет ли Россия историческую политику

«Да. Мы не можем и не станем безропотно смотреть, как наши оппоненты перекореживают историю под свои конъюнктурные политические интересы. Нам, в отличие от наших оппонентов, нет нужды искажать исторические факты.

Время от времени мы слышим от них триумфальные заявления, что они-де в очередной раз «одержали победу» над нами в спорах по истории Второй мировой войны. Это по определению нонсенс. Историю, как известно, пишут победители. Во Второй мировой войне победил прежде всего Советский Союз, а также те — и только те, кто тогда был на нашей стороне. Если кто-то сейчас записывает себя в наши противники в той войне, они так и будут вечно проигравшими и в реальной истории, и в исторических спорах. По-другому и быть не может.

У нас великая история народа-победителя, и нам совершенно незачем ее с кем-то согласовывать. Можно, конечно, когда партнеры со своей стороны ведут себя прилично, не напоминать им лишний раз о неприятных страницах их собственной истории, всегда можно найти в нашем общем прошлом и то, что нас объединяет. Но мириться с извращением самой сути исторических событий и процессов недопустимо».

О планах возобновить работу группы по сложным вопросам

«Планов возобновлять работу группы нет абсолютно. Это бессмысленно. Так сложилось, что все обсуждение исторических вопросов между нами и раньше сводилось к постоянным, настойчивым, повторяющимся попыткам польской стороны побудить нас к тому, чтобы мы признали ее правоту и свои всевозможные прегрешения перед Польшей. Нам это ни к чему. А в нынешней ситуации — после массового сноса в Польше памятников советским воинам-освободителям, когда отрицается сам факт освобождения Польши Красной Армией, — у нас просто нет никакой общей платформы для обсуждения исторической тематики в рамках политического диалога».

Российско-польская группа по сложным вопросам В 2002 году страны договорились о создании Российско-польской группы по сложным вопросам. Вошедшие в нее историки и политологи должны были обсудить и разобраться в главных проблемах российско-польских отношений, вытекающих из истории. Группой были опубликованы две книги: «Кризис 1939 года» и «Белые пятна — черные пятна». Сейчас из-за сложных отношений между странами ее работа приостановлена.

Почему Путин не приехал на годовщину освобождения Освенцима

«Прошлой весной дирекция музея Аушвиц-Биркенау разослала письма во все иностранные посольства в Варшаве о том, что по случаю 75-й годовщины освобождения Аушвица 27 января 2020 года на территории бывшего лагеря состоятся памятные мероприятия, и организаторы просят сообщить, направят ли соответствующие страны свои делегации и на каком уровне. Это значит, что официального приглашения президенту России на эти мероприятия не поступало. Напомню, что на 60-ю годовщину освобождения Аушвица в 2005 году Владимир Путин приезжал — тогда ему поступило приглашение по всей форме от президента Польши Александра Квасьневского. На этот раз было иначе. В итоге представлять Россию в Аушвице было поручено послу России в Польше».

Нужен ли России посол в Польше

«Каналы общения должны сохраняться при любых обстоятельствах. В интересах государства — полноценная работа его диппредставительств за рубежом. Ведь функции посольства отнюдь не ограничиваются сопровождением делегаций, представительскими мероприятиями, решением консульских вопросов. Его главные задачи — доскональное изучение ситуации в стране пребывания, контакты, сбор и обработка информации, анализ, прогнозирование, подготовка рекомендаций и предложений, чтобы в центре всегда было точное и своевременное представление о том, чего ждать и как действовать на том или ином направлении внешней политики».