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Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Это произошло из-за постоянных попыток Варшавы задним числом переписать историю, что в конечном итоге заставило Москву начать называть вещи своими именами
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

«До 2014 года у нас были более-менее приличные отношения, и мы честно старались искать компромиссы по историческим сюжетам с нашими польскими тогда еще партнерами», — сказал дипломат. Он отметил, что в принципиальных вопросах наблюдались существенные разногласия, однако обе стороны не стремились обострять полемику. Но после 2014-го, когда отношения резко ухудшились, российский власти решили, что «пора называть вещи своими именами».

Посол в Польше — РБК: «У нас самые плохие отношения после войны»
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По словам посла, поляки все время пытаются «задним числом переиграть историю» и подогнать ее толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры. «И делается это с целью ослабить международные позиции современной России», — считает Андреев. Он отметил, что Варшава пытается продвигать концепцию, согласно которой получается, что во Второй мировой на одной стороне были демократические страны, включая Польшу, а на другой — тоталитарные режимы. При таком раскладе, как заявил дипломат, Советский Союз ставится «на одну доску» с фашистской Германией, а его решающий вклад в победу девальвируется.

«Мы не можем и не станем безропотно смотреть, как наши оппоненты перекореживают историю под свои конъюнктурные политические интересы. Нам, в отличие от наших оппонентов, нет нужды искажать исторические факты <...> Во Второй мировой войне победил прежде всего Советский Союз, а также те, и только те, кто тогда был на нашей стороне», — заключил Андреев.

Россия ответила на слова посла Польши о выгодах СССР от Второй мировой
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Очередной спор между Россией и Польшей о роли обеих стран во Второй мировой войне разгорелся после того, как в сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой утверждалось, что ответственность за развязывание войны накладывается не только на фашистскую Германию, но и на СССР. Президент России Владимир Путин раскритиковал это решение, назвав его бредом и беспардонной ложью.

В свою очередь, МИД Польши сообщил, что считает Советский Союз и гитлеровскую Германию двумя странами, начавшими войну. Путин, отвечая на это, указал, что Польша сама в 1938 году вместе с нацистской Германией «поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска в 1939 году вошли в Польшу уже после того, как ее правительство утратило контроль над ситуацией в стране.

Авторы: Александр Атасунцев, Михаил Юшков
Теги: посол, Польша, Россия
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