Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Это произошло из-за постоянных попыток Варшавы задним числом переписать историю, что в конечном итоге заставило Москву начать называть вещи своими именами

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

«До 2014 года у нас были более-менее приличные отношения, и мы честно старались искать компромиссы по историческим сюжетам с нашими польскими тогда еще партнерами», — сказал дипломат. Он отметил, что в принципиальных вопросах наблюдались существенные разногласия, однако обе стороны не стремились обострять полемику. Но после 2014-го, когда отношения резко ухудшились, российский власти решили, что «пора называть вещи своими именами».

По словам посла, поляки все время пытаются «задним числом переиграть историю» и подогнать ее толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры. «И делается это с целью ослабить международные позиции современной России», — считает Андреев. Он отметил, что Варшава пытается продвигать концепцию, согласно которой получается, что во Второй мировой на одной стороне были демократические страны, включая Польшу, а на другой — тоталитарные режимы. При таком раскладе, как заявил дипломат, Советский Союз ставится «на одну доску» с фашистской Германией, а его решающий вклад в победу девальвируется.

«Мы не можем и не станем безропотно смотреть, как наши оппоненты перекореживают историю под свои конъюнктурные политические интересы. Нам, в отличие от наших оппонентов, нет нужды искажать исторические факты <...> Во Второй мировой войне победил прежде всего Советский Союз, а также те, и только те, кто тогда был на нашей стороне», — заключил Андреев.