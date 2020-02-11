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Политика ,  
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Россия ответила на слова посла Польши о выгодах СССР от Второй мировой

Фото: RusBotschaft / facebook.com

Комментарий польского посла в Германии Анджея Пшилебского газете Märkische Oderzeitung, в котором тот заявил о «наибольшей выгоде» СССР от развязывания Второй мировой войны, можно объяснить «установками на фальсификацию истории» и тем, что с приближением 75-й годовщины Победы «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты».

Об этом говорится в сообщении посольства России в ФРГ, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

«Советский Союз в интерпретации высокопоставленного польского дипломата был одним из его главных выгодоприобретателей», — отмечает посольство.

Дипмиссия указывает, что убедиться во вкладе России в избавление Европы и всего мира от нацизма можно только обратившись к историческим документам и фактам. В качестве примера ведомство приводит 600 тыс. погибших красноармейцев, которые погибли в процессе защиты «польской государственности».

«Забвение этого объективного исторического факта в попытках превратить СССР в общественном сознании из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям попросту аморально», — заключает дипведомство.

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Свой комментарий посол Польши в ФРГ дал к интервью посла России в ФРГ Сергея Нечаева, опубликованному Märkische Oderzeitung 31 января.

Пшилебский написал изданию письмо (цитаты из него опубликованы в номере от 8 февраля), в котором заявил, что «Россия должна окончательно понять, что Вторая мировая война началась в 1939 году, а не в 1941-м, когда Германия напала на Советский Союз».

Посол при этом согласился с Нечаевым в том, что Вторая мировая война стала результатом «политики попустительства» западных стран в отношении Гитлера, и добавил, что она была неправильной.

Однако, по мнению Пшилебского, СССР готовился к военному противостоянию с Третьим Рейхом и «к исходу войны собирался получить наибольшую выгоду [от этого]». Он добавил, что Вторая мировая война завершилась благодаря усилиям западных стран-союзниц, а не СССР. Российское посольство охарактеризовало эти слова как «далекое от исторической правды заявление».

Польша ранее неоднократно обвиняла СССР в развязывании Второй мировой войны. Так, например, в декабре польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа (договор о ненападении) фактически был союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией. Он также обвинил современные российские власти в поддержке сталинизма и назвал народ России главной жертвой Сталина.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала это заявление Моравецкого «очередной преступной» попыткой переписать историю Второй мировой войны.

Теги: Польша, СССР, Вторая мировая война, Германия
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