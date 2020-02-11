Россия ответила на слова посла Польши о выгодах СССР от Второй мировой

Фото: RusBotschaft / facebook.com

Комментарий польского посла в Германии Анджея Пшилебского газете Märkische Oderzeitung, в котором тот заявил о «наибольшей выгоде» СССР от развязывания Второй мировой войны, можно объяснить «установками на фальсификацию истории» и тем, что с приближением 75-й годовщины Победы «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты».

Об этом говорится в сообщении посольства России в ФРГ, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

«Советский Союз в интерпретации высокопоставленного польского дипломата был одним из его главных выгодоприобретателей», — отмечает посольство.

Дипмиссия указывает, что убедиться во вкладе России в избавление Европы и всего мира от нацизма можно только обратившись к историческим документам и фактам. В качестве примера ведомство приводит 600 тыс. погибших красноармейцев, которые погибли в процессе защиты «польской государственности».

«Забвение этого объективного исторического факта в попытках превратить СССР в общественном сознании из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям попросту аморально», — заключает дипведомство.