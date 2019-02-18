Гибралтар осудил Испанию за «донкихотское» поведение военного корабля

Гибралтар обвиняет испанские ВМС в новом вторжении в береговые воды. Ранее в феврале военный корабль Испании Tornado помешал проведению учений британского флота

Испанский военный корабль Tornado (Фото: Gibdan1 / Twitter)

Власти Гибралтара резко раскритиковали действия испанских ВМС, направивших патрульный корабль в воды британской территории. Поведение корабля, потребовавшего от торговых судов покинуть место стоянки, главный министр Гибралтара, Фабиан Пикардо, назвал «донкихотским», передает Reuters.

«Каждый, кто верит в международные правовые нормы, будет шокирован дерзкими и донкихотскими действиями испанского военного корабля в эти выходные», — сказал Пикардо. «Это детское поведение непростительно, вне зависимости от того, было ли оно ошибкой или продиктовано свыше», — добавил он.

Инцидент с испанским патрульным судном произошел в воскресенье, 17 февраля. Корабль Tornado с приведенными в боеготовность орудиями подошел к якорной стоянке у берегов Гибралтара, сообщает GBC. Команда судна потребовала от нескольких коммерческих судов сняться с якоря и покинуть стоянку. После этого испанский корабль демонстративно прошел вдоль береговой линии британской территории. На перехват Tornado береговая охрана направила несколько патрульных катеров.

Ранее власти Гибралтара сообщали, что изучают обстоятельства инцидента. «Правительство Гибралтара проверяет каждый аспект инцидента, чтобы убедиться, что необходимые меры будут приняты как можно скорее», — сказал представитель правительства.

Источники испанской газеты La Razon в МИД Испании сообщали, что корабль выполнял рутинную миссию по патрулированию. Позднее МИД Испании официально прокомментировал произошедшее. «Воды, которые окружают Гибралтар, — испанские территориальные воды, где в качестве прибрежного государства Испания распространяет свой суверенитет согласно международному праву», — говорилось в заявлении.