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Гибралтар осудил Испанию за «донкихотское» поведение военного корабля
Гибралтар обвиняет испанские ВМС в новом вторжении в береговые воды. Ранее в феврале военный корабль Испании Tornado помешал проведению учений британского флота
Испанский военный корабль Tornado (Фото: Gibdan1 / Twitter)

Власти Гибралтара резко раскритиковали действия испанских ВМС, направивших патрульный корабль в воды британской территории. Поведение корабля, потребовавшего от торговых судов покинуть место стоянки, главный министр Гибралтара, Фабиан Пикардо, назвал «донкихотским», передает Reuters.

«Каждый, кто верит в международные правовые нормы, будет шокирован дерзкими и донкихотскими действиями испанского военного корабля в эти выходные», — сказал Пикардо. «Это детское поведение непростительно, вне зависимости от того, было ли оно ошибкой или продиктовано свыше», — добавил он.

Инцидент с испанским патрульным судном произошел в воскресенье, 17 февраля. Корабль Tornado с приведенными в боеготовность орудиями подошел к якорной стоянке у берегов Гибралтара, сообщает GBC. Команда судна потребовала от нескольких коммерческих судов сняться с якоря и покинуть стоянку. После этого испанский корабль демонстративно прошел вдоль береговой линии британской территории. На перехват Tornado береговая охрана направила несколько патрульных катеров.

Ранее власти Гибралтара сообщали, что изучают обстоятельства инцидента. «Правительство Гибралтара проверяет каждый аспект инцидента, чтобы убедиться, что необходимые меры будут приняты как можно скорее», — сказал представитель правительства.

Источники испанской газеты La Razon в МИД Испании сообщали, что корабль выполнял рутинную миссию по патрулированию. Позднее МИД Испании официально прокомментировал произошедшее. «Воды, которые окружают Гибралтар, — испанские территориальные воды, где в качестве прибрежного государства Испания распространяет свой суверенитет согласно международному праву», — говорилось в заявлении.

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Позиция Испании по Гибралтару оказалась угрозой для Brexit

Это уже второй конфликт у берегов Гибралтара между ВМС Испании и Великобритании в этом месяце. В начале февраля Tornado прошел в районе учений британского флота в водах Гибралтара. В это время британские патрульные катера проводили стрельбы по учебным целям на берегу. Через некоторое время британские корабли покинули зону учений, пишет Diario de Sevilla.

Территориальный спор Испании и Великобритании вокруг Гибралтара продолжается несколько веков. Контроль над стратегической точкой, где проходит путь из Атлантики в Средиземное море, Британия получила в 1713 году.

Испания неоднократно пыталась ограничить доступ иностранных вооруженных сил на территорию Гибралтара, где находится база британского ВМФ. Так, в мае 2016 года британский катер был вынужден открыть предупредительный огонь по испанскому судну, которое попыталось помешать американской подлодке пройти к военной базе.

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Битва за Гибралтар: Brexit обострил конфликт между Лондоном и Мадридом

После начала процесса выхода Великобритании из Евросоюза ситуация вокруг Гибралтара обострилась. Власти Испании грозили заблокировать сделку Лондона и Брюсселя из-за того, что в соглашении не упоминалась тема принадлежности и статуса территории. Источники Reuters утверждали, что испанский премьер Педро Санчесу планировал добиться уступок от Лондона в преддверии региональных выборов в Андалусии — области, с которой граничит Гибралтар. Однако после консультаций Санчеса с главой Еврокомиссии Дональдом Туском Мадрид согласился снять свои возражения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Гибралтар, Испания
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