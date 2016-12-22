Позиция Испании по Гибралтару оказалась угрозой для Brexit

Испания хотела бы получить от Британии гарантии того, что Гибралтар не затронет новое торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенным Королевством

Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (Фото: Francois Walschaerts / Reuters)

Спор между Испанией и Великобританией из-за британского анклава Гибралтар может помешать проведению саммита Евросоюза, на котором ожидается утверждение соглашения по выходу Великобритании из блока. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, премьер-министр Испании Педро Санчес может отказаться от посещения саммита Евросоюза в Брюсселе, если он не получит гарантий по статусу Гибралтара после Brexit.

Как отмечает агентство, отдельная страна не может ветировать сделку по Brexit, но, если Испания проигнорирует саммит, это создаст политические и дипломатические затруднения. «В соглашении, которое обсуждают в Брюсселе, пока что недостаточно гарантий. Поэтому Испания сохраняет вето», — сказал Санчес на пресс-конференции. «Если соглашения не будет, Европейский Совет вряд ли соберется», — добавил он.

​Санчес хотел бы получить письменное подтверждение от Великобритании, что территория Гибралтара, переданная Великобритании в 1713 году, не подпадет под любое будущее торговое соглашение между Британией и Евросоюзом. Еще до начала переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, стороны договорились, что любое торговое соглашение не затронет Гибралтар без согласия на то Испании. Сейчас Испания утверждает, что формулировки в проекте сделки по Brexit недостаточно прозрачны.

Лондон и Брюссель достигли принципиального соглашения по Brexit в этом месяце. Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настаивали, что перед саммитом должны быть решены все спорные вопросы. Согласование сделки по Brexit в Брюсселе позволит Мэй представить план парламенту, которому еще предстоит его обсудить.

Ночью в субботу Мэй встретится в Брюсселе с Юнкером, на воскресенье запланировано проведение саммита. Евросоюз планирует выпустить коммюнике по Гибралтару вместе с текстом соглашения по Brexit.​