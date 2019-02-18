В Гибралтаре сообщили о разгонявшем суда в его водах корабле ВМС Испании

В Гибралтаре сообщили о разгонявшем суда в его водах корабле ВМС Испании

Патрульный корабль ВМС Испании приказал двум коммерческим судам покинуть зону к востоку от Гибралтарской скалы, назвав это место «водами Испании». Об этом пишет Gibraltar Cronicle.

По данным издания, суда Ivor Accord и Grast Victory находились в британских водах на якорной стоянке. Согласно записи переговоров, экипаж испанского корабля заявил морякам с коммерческих судов, что они «нарушили условия мирного прохода». В настоящий момент суда находятся в водах, контролируемых портовыми властями Гибралтара.

В правительстве Гибралтара заявили изданию, что в курсе произошедшего. «Правительство Гибралтара проверяет каждый аспект инцидента, чтобы убедиться, что необходимые меры будут приняты как можно скорее», — сказал представитель правительства.

Власти Испании пока не комментировали инцидент.