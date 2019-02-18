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Чемезов сообщил о задержке с выпуском МС-21 из-за санкций США на композит
Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21 откладывается до конца 2020 года. Из-за санкций в Россию перестали поставлять композитные материалы, из которых изготавливаются крылья самолета
Фото: Василий Доенин / ТАСС

Сроки серийного производства лайнеров МС-21 будут сдвинуты на год, до конца 2020 года, рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов на военной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Причиной этого стал отказ партнеров из США поставлять композитные материалы, которые необходимы для создания крыла лайнера. Для компенсации прекращения поставок создатели лайнера вынуждены перейти на отечественные материалы. «В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности «Росатом», уже есть», — рассказал Чемезов.

Эти работы приводят к сдвигу запуска МС-21 в серию. «Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается. Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года», — сообщил глава «Ростеха».

О прекращении поставок композитных материалов для крыла МС-21 в январе писал «Коммерсантъ». Причиной этого стали санкции, введенные в отношении АО «Аэрокомпозит», входящего в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» («Ростех»). Они импортировали из США и Японии компоненты производства американской Hexcel и японской Toray Industries. Однако сотрудничество было прекращено после введения санкций осенью 2018 года.

В ОАК, отвечая на сообщения о прекращении поставок композитов, заявили, что разработка технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов​ ведется с 2014 года вместе с «Росатомом», ВИАМом, МГУ и рядом частных компаний. «От использования композитных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться», — сообщили в пресс-службе корпорации.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что основным технологическим партнером по поставке композитов для МС-21 авиастроительная корпорация видит завод «Росатома» в «Алабуге».

МС-21 — ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, создаваемый корпорацией «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С.​Яковлева (входят в состав ОАК). На его разработку и производство правительство в 2019 году выделило 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — 4,11 и 4,81 млрд руб. соответственно. Субсидированию подлежат 90% затрат изготовителя на реализацию и обслуживание самолетов МС-21. Также предусмотрено субсидирование 90% затрат изготовителя на уплату процентов по кредитам.

Авторы: Георгий Тадтаев, Инна Сидоркова
Теги: МС-21, Сергей Чемезов
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