По Севморпути прошел первый транзитный рейс из Китая в Европу

Грузовое судно прошло в Европу по Северному морскому пути. Контейнеровоз вышел из Китая 20 сентября, после выгрузки в британском порту он зайдет в Роттердам и Гамбург. Рейс завершится в Петербурге
Фото: Росатом
Фото: Росатом

В порт Феликстоу на побережье Северного моря в Британии прибыл первый контейнерный транзит из Китая в Европу, который прошел по Северному морскому пути, сообщает «Росатом».

Контейнеровоз вышел из китайского порта Нинбо 23 сентября, путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, «что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов», отметили в госкорпорации.

Общий вес судна с контейнерами составил почти 25 тыс. т. После выгрузки в Феликстоу он направится в другие европейские порты.

Объем перевозки сырья в акватории Арктики снизится после 2035-го на 40%
Бизнес
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Спецпредставитель «Росатома» по вопросам Арктики Владимир Панов ранее сообщал, что контейнеровоз также зайдет в порты Роттердама и Гамбурга. Конечной точкой маршрута станет Санкт-Петербург, куда рейс прибудет 17–20 октября.

Северный морской путь пролегает по Северному Ледовитому океану вдоль Арктического побережья России. Маршрут протяженностью около 5,6 тыс. км представляет собой самый короткий морской путь, соединяющий Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2024 году по СМП было перевезено 37,9 млн т грузов, в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики допускали, что к 2030 году объем грузопотока составит 100 млн т.

Президент Владимир Путин называл Севморпуть конкурентным преимуществом России, отметив, что в его использовании заинтересованы многие страны.

Наталия Анисимова
Северный морской путь Росатом контейнеровоз Европа Китай
