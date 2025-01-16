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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Politico объяснило интерес Трампа к Гренландии нефтью и газом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Интерес к Гренландии со стороны избранного президента США Дональда Трампа обусловлен природными ресурсами острова, включая значительные запасы нефти и газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на мнение экспертов.

Крупнейший в мире остров, расположенный между Северной Америкой и Европой, может стать ключевым игроком на энергетической арене, особенно в контексте конкуренции за природные ресурсы в Арктике.

Геологические исследования показали, что Гренландия содержит огромные запасы углеводородов, включая миллиарды баррелей нефти и значительные объемы природного газа. Для Трампа, который на протяжении своей политической карьеры поддерживал увеличение добычи нефти и газа в США, Гренландия выглядит привлекательным активом, считает издание.

Однако экологические последствия использования этих ресурсов остаются важным вопросом. В беседе с Politico экологи предупредили, что разработка этих запасов может ускорить глобальное потепление и привести к дальнейшему разрушению экосистемы Арктики.

Как выглядит и что таит в себе Гренландия. Фотогалерея
Фотогалерея 

Гренландия — крупнейший остров в мире, площадью 2,2 млн кв. км, расположенный на севере Атлантики у побережья Северной Америки. В недрах острова имеются месторождения меди, свинца, урана и других полезных ископаемых, многие из которых являются критически важными для производства аккумуляторов и электромобилей.

США не раз пытались купить Гренландию, включая предложение Гарри Трумэна в 1946 году, но оно было отклонено. В 2019 и 2024 годах Дональд Трамп вновь выдвинул идею приобрести остров, связывая это с национальной безопасностью и противостоянием России и Китаю. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров «не продается и никогда не будет продаваться».

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Дональд Трамп США Гренландия нефть
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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