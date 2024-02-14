Экс-генерал СБУ Наумов попросил политического убежища в стране G7

Экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов попросил политическое убежище в одной из стран G7. На Украине его заочно арестовали и объявили в розыск по делу о мошенничестве и злоупотреблениях

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Экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов в интервью Би-би-си рассказал, что попросил убежища в одной из стран G7, а также заявил о намерении «восстановить справедливость» в ситуации на Украине, где его заочно арестовали и объявили в розыск по делу о мошенничестве и злоупотреблениях.

Наумов возглавлял главное управление внутренней безопасности СБУ с июня 2019 по июль 2021 года. Издание «Страна» писало, что президент Украины уволил его из-за подозрений в участии в схемах контрабанды. Официально в СБУ сообщили, что Наумова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, он обвиняется в незаконном получении 3,2 млн грн (около $86,7 тыс.) — он получал одновременно две зарплаты — на государственном предприятии (примерно 160 тыс. грн в месяц) и в спецслужбе. За сутки до начала военной операции он уехал за границу, сообщала «Страна». По данным Би-би-си, на Украине его считают причастным к «сдаче» Чернобыля. В апреле 2022 года Зеленский лишил его званий и назвал «антигероем». Позднее его заподозрили в причастности к делу о госизмене другого бывшего сотрудника СБУ Олега Кулинича. В июне 2022 года Наумова задержали в Сербии с незадекларированными наличными деньгами, он находился в тюрьме около полутора лет. Украина добивалась его экстрадиции, но сербский суд отказался выслать Наумова, в начале декабря он вышел на свободу.

В интервью Би-би-си экс-генерал СБУ заявил, что «не был уверен на 100%» в начале военной операции на Украине. «Мой выезд не связан с этим никак, поскольку с начала января 2022 моя семья жила в Германии, в первую очередь из соображений безопасности», — рассказал он.

По словам Наумова, он планировал оставаться на Украине, а его отъезд за границу совпал с началом военной операции. «В тот момент я понимал, что началась война, и эта история надолго. Мне нужно было определяться, где дальше будет жить моя семья. И в этот момент уже начала раскручиваться история с госизменой и другим», — сообщил он.

Наумов также считает, что против него была запущена кампания по дискредитации, инициаторами которой стали замруководителя офиса президента Украины Олег Татаров и Андрей Смирнов.

«Когда закончится весь процесс, я буду заниматься тем, чем я уже занимаюсь сейчас — это восстановление справедливости. Я этот процесс собираюсь вести через международные организации», — заявил он, добавив, что планирует в том числе подать жалобу в Европейский суд по правам человека на решение сербского суда и по поводу событий на Украине. Наумов добавил, что в настоящее время обратился за политическим убежищем в одну из стран «Большой семерки».

Комментируя слова Зеленского о том, что Наумов «антигерой и предатель», он ответил: «В офисе президента собралось большое количество советников и помощников, уволенных из СБУ. И это просто обычная месть. Я считаю, что президента ввели в заблуждение эти люди. Поскольку нет никаких материалов по мне, и нарушена даже элементарная процедура».

Экс-генерал СБУ также рассказал, что до сих пор ему не предъявили обвинений по делам о госизмене.

Бывшего коллегу Наумова — Кулинича — задержали в июле 2022 года. По версии следствия, как пишет Би-би-си, он лоббировал назначение на высокий пост в СБУ Наумова.