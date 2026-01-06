 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

LIGA назвал причину отставки главы СБУ

LIGA: отставка Малюка связана с публичностью дела о коррупции на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Причиной отставки Малюка с поста главы СБУ стала огласка, которую получило дело о коррупции в энергетике, пишет LIGA. По версии источников, Малюк должен был предупредить если не саму утечку информации, то масштаб скандала
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Отставка главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка связана с уровнем публичности, который приобрел коррупционный скандал в энергетическом секторе, сообщает украинский портал LIGA со ссылкой на источники.

По версии собеседников портала, Малюк должен был предупредить если не саму утечку информации о расследуемом НАБУ и САП антикоррупционном деле, то хотя бы не допустить скандал такого масштаба. Один из источников LIGA также заявил, что Малюк не хотел покидать должность, однако президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось его «убедить».

Дело о коррупции в сфере энергетики расследовали 15 месяцев. Результаты расследования НАБУ и САП представили 10 ноября 2025 года. Главный фигурант — совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По версии ведомств, он возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС.

К хищению средств, по версии следствия, также были причастны советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица.

Малюк объявил об уходе с поста главы СБУ
Политика
Василий Малюк

О том, что уже бывший глава СБУ отказался писать заявление об отставке, ранее сообщала «Украинская правда». По данным издания, свою позицию Малюк мотивировал тем, что у него на завершающей стадии находится несколько масштабных антироссийских операций. Зеленского отказ Малюка возмутил, и он пригрозил отстранить его от должности собственным указом, а не через голосование Верховной рады, — тогда Малюк согласился, писала «Украинская правда».

«РБК-Украина» со ссылкой на источники писал, что Зеленский решил назначить нового главу спецслужбы из-за утраты доверия к Малюку. Сам Малюк объявил об уходе накануне, 5 января. При этом он заявил, что остается в системе СБУ для реализации «спецопераций мирового уровня» против России. В тот же день Зеленский встретился с начальником центра спецопераций «А» спецслужбы Евгением Хмарой, которого назначил врио главы СБУ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Василий Малюк отставка СБУ Владимир Зеленский коррупция Украина
Материалы по теме
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО и назначил заместителей главы СБУ
Политика
«УП» раскрыла, что Миндич сказал об обвинениях и возвращении на Украину
Политика
В НАБУ сообщили об отсутствии связи обысков у Ермака с «делом Миндича»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Минобороны сообщило об уничтожении 360 дронов за сутки Политика, 13:02
Двое россиян вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку сезона НХЛ Спорт, 12:57
Синоптики пообещали москвичам снежное Рождество Город, 12:57
LIGA назвал причину отставки главы СБУ Политика, 12:52
Снег на крыше: почистить или пусть лежит Недвижимость, 12:44
Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии Спорт, 12:43
В Дании заметили смену тактики Трампа для контроля над Гренландией Политика, 12:37
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Как будет работать рассрочка по новому закону с 1 апреля 2026 года Инвестиции, 12:25
«Рубин» продал азербайджанскому «Сабаху» футболиста сборной Узбекистана Спорт, 12:23
Лидер оппозиции Венесуэлы предложила Трампу свою Нобелевскую премию Политика, 12:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Первое заседание по делу Мадуро. Зарисовки из зала суда в США Политика, 12:10
Послеотпускная депрессия сотрудника: что с этим делать работодателю Образование, 12:06
Закончился ли кризис для угольщиков в 2026 годуПодписка на РБК, 12:02