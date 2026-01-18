 Перейти к основному контенту
0

Welt узнала о готовности в Раде отказаться от Донбасса

Сюжет
Военная операция на Украине

Депутаты Верховной рады согласны отказаться от притязаний на Донбасс, рассказал журналист телеканала Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного» украинского депутата.

«Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», — привел слова депутата журналист. По мнению парламентария, так считают многие депутаты, а также жители республики.

Депутат не стала говорить на камеру об этом, потому что иначе ее политическая карьера «мгновенно бы закончилась из-за давления со стороны администрации президента и украинской спецслужбы», добавил Шварцкопф.

Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион является исторической российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Донбасс, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

Материал дополняется

