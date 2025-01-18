Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Правительство Израиля одобрило сделку о прекращении огня с палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа, передают израильские издания Walla и i24 со ссылкой на источники.

Решение приняли большинством голосов: 24 против восьми, сообщает i24.

По данным Walla, против высказались правые, но большинство было обеспечено голосами «Ликуда» и ультраортодоксальных министров.

Израиль получил гарантии избранного президента США Дональда Трампа о праве вернуться к боевым действиям в случае нарушения соглашения, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. С его слов, Трамп решил, что после вступления в должность в Израиль продолжатся ранее приостановленные поставки некоторого оружия.

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