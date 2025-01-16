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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Израиле опубликовали полный текст соглашения с ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израильские СМИ опубликовали полный текст сделки с ХАМАС о перемирии и освобождении заложников. Ранее Израиль обвинил группировку в попытке сорвать соглашение в последний момент
Израильтяне на акции&nbsp;протеста с требованием вернуть всех заложников домой после того, как узнали&nbsp;о переговорах по прекращению&nbsp;огня в Газе, Тель-Авив, Израиль, 15 января 2025 года &nbsp;
Израильтяне на акции протеста с требованием вернуть всех заложников домой после того, как узнали о переговорах по прекращению огня в Газе, Тель-Авив, Израиль, 15 января 2025 года   (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Издание Times of Israel опубликовало полный текст соглашения между Израилем и ХАМАС, согласованный 15 января при посредничестве Египта, Катара и США. Документ состоит из восьми глав и 20 пунктов.

Первая фаза прекращения огня, как уже заявляли, продлится 42 дня, за этот период будут постепенно освобождены 33 заложника. Девять из них — больные и раненые, их обменяют на 110 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Израиль также согласился отпустить 1 тыс. жителей сектора Газа, взятых под стражу с начала боевых действий, но не причастных к атаке ХАМАС 7 октября 2023 года. Пожилые заложники (старше 50 лет) будут обменяны в соотношении один к трем палестинцам, отбывающим пожизненное заключение в израильских тюрьмах, или один к 27 заключенным, отбывающим другие виды наказания.

Все палестинцы, которые будут освобождены в рамках сделки, будут направлены в сектор Газа или в третьи страны.

Согласно тексту соглашения:

  • с момента вступления перемирия в силу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступит к выводу своих сил из густонаселенных районов. Военное присутствие сохранится в специальной буферной зоне к югу и западу от границы Израиля и сектора Газа. Ее глубина составит 700 м, но в пяти точках может быть увеличена еще на 400 м;
  • внутренне перемещенные безоружные палестинцы смогут вернуться в свои дома, в том числе на севере сектора Газа. Их транспортные средства будут досматриваться частным подрядчиком, выбранным посредниками;
  • ЦАХАЛ должна будет постепенно сокращать свое присутствие в районе Филадельфийского коридора на границе Газы и Египта, а с освобождением последнего заложника на 42-й день приступит к полному выводу сил из этого района. Он должен быть завершен не позднее чем на 50-й день с момента вступления соглашения в силу;
  • Израиль разрешит открыть КПП «Рафах» на границе с Египтом для передвижения гражданских лиц и раненых после того, как получит от ХАМАС всех женщин и детей. За день его смогут пересекать лишь 50 раненных боевиков в сопровождении не более трех человек. Силы ЦАХАЛ будут развернуты рядом с погранпунктом;
  • конечной целью переговоров называется возвращение к устойчивому спокойствию в регионе, которое позволило бы достичь постоянного перемирия. Все процедуры, осуществляемые на первой фазе, будут продолжены и во второй фазе для содействия переговорам.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что ХАМАС в последний момент отказался от некоторых договоренностей в рамках сделки с Израилем, тем самым воспрепятствовав заключению соглашения. 16 января израильский кабмин планировал проголосовать по сделке, а уже 19 января она должна была вступить в силу.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные израильские кибуцы, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам страны. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день ЦАХАЛ начала ответные удары по объектам ХАМАС, а 27 октября начала сухопутную операцию. По данным палестинского Минздрава, в ходе боев погибли свыше 46 тыс. человек.

По данным израильского правительства, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014–2015 годах. По меньшей мере 34 числятся погибшими, причем некоторые из них были убиты еще 7 октября 2023 года. В плену ХАМАС находятся гражданин России Александр Труфанов, а также житель Донбасса Максим Харкин, родители которого обратились за российским гражданством, рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль ХАМАС сектор Газа Палестина палестино-израильский конфликт
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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