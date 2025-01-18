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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 46 дронов над шестью регионами России

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Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбили в Брянской области. В Калужской и Тульской из-за атак возникли пожары

Силы ПВО в ночь на 18 января уничтожили 46 беспилотников в центральных регионах России, сообщило Минобороны.

«18 БпЛА — над территорией Брянской области, 11 БпЛА — над территорией Курской, семь БпЛА — над территорией Калужской, пять БпЛА — над территорией Тульской, три БпЛА — над территорией Белгородской и два БпЛА — над территорией Воронежской области», — уточнили в военном ведомстве.

В Тульской области из-за атаки дронов на одном из предприятий произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Калужской области возник пожар в нежилом здании в Кировском районе, говорил губернатор Владислав Шапша. Вечером 17 января глава региона заявил, что в городе Людиново в результате атаки дрона произошел пожар на территории промышленного предприятия.

Воронежский губернатор Александр Гусев уточнял, что беспилотники были обнаружены в Воронеже и одном из районов области.

Этой ночью о сбитых дронах также сообщал губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали пять беспилотников.

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В Воронежской области в Лискинском районе продолжается тушение пожара на нефтебазе, которая была атакована беспилотниками в ночь на 16 января. Пострадавших не было, угрозы для жителей окрестностей и других близлежащих объектов тоже.

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Минобороны Военная операция на Украине беспилотники Тульская область Калужская область Воронежская область Брянская область Курская область Белгородская область
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