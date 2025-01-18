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Военная операция на Украине ,  
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В Тульской, Воронежской и Смоленской областях предупредили о дронах

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Военная операция на Украине

В Тульской области объявили опасность атаки дронов, сообщила пресс-служба регионального министерства по безопасности в телеграм-канале.

Вечером 17 января об опасности атаки беспилотников в своих регионах предупредили губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Воронежской Александр Гусев.

Расстояние от Тульской области до ближайшей точки на российско-украинской границе — 244 км.

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Это уже не первое объявление об опасности атаки дронов по Тульской области в 2025 году. Министерство делало подобное предупреждение 13 января.

В ночь на 14 января глава региона Дмитрий Миляев сообщил, что область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Позже Миляев уточнил, что во время ночной атаки на Тульскую область сбили 16 беспилотников.

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Тульская область Смоленская область Воронежская область БПЛА
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