В Тульской, Воронежской и Смоленской областях предупредили о дронах
В Тульской области объявили опасность атаки дронов, сообщила пресс-служба регионального министерства по безопасности в телеграм-канале.
Вечером 17 января об опасности атаки беспилотников в своих регионах предупредили губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Воронежской Александр Гусев.
Расстояние от Тульской области до ближайшей точки на российско-украинской границе — 244 км.
Это уже не первое объявление об опасности атаки дронов по Тульской области в 2025 году. Министерство делало подобное предупреждение 13 января.
В ночь на 14 января глава региона Дмитрий Миляев сообщил, что область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Позже Миляев уточнил, что во время ночной атаки на Тульскую область сбили 16 беспилотников.
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