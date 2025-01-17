Пожар на нефтебазе в Воронежской области снова разгорелся
Пожарные продолжают тушить возгорание на нефтебазе в Воронежской области, возникшее 15 января после атаки беспилотников.
Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах, к утру 17 января площадь пожара в Лискинском районе выросла до 2,8 тыс. кв. м.
По словам собеседника агентства, тушение пожара идет по самому высокому номеру сложности.
РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Воронежской области.
Накануне губернатор региона Александр Гусев приезжал на место пожара и сообщил, что угрозы для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий нет, для борьбы с огнем достаточно и сил, и средств.
Гусев тогда призвал местных жителей «воздержаться от фото- и видеосъемки работ по ликвидации последствий ЧП, а также предусмотреть маршруты движения без приближения к нефтебазе».
База в Лискинском районе Воронежской области подверглась атаке украинских беспилотников поздно вечером 15 января. Пожар произошел из-за упавшего дрона. На тушение пожара направили десятки единиц техники и два пожарных поезда. Сообщений о пострадавших не поступало.
Промышленные объекты на территории России регулярно становятся объектами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, в августе дрон ударил по такому предприятию в Пролетарске Ростовской области, пожар на базе тушили около недели.
В середине декабря 2024 года возгорание из-за атаки БПЛА произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.
В Саратовской области после атаки дронов утром 8 января обломки беспилотника упали на промышленный объект в Энгельсе, в результате чего начался сильный пожар. Из-за увеличения площади возгорания в городе был введен режим ЧС. При ликвидации пожара на объекте погибли два сотрудника областного МЧС.
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