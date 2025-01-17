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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на нефтебазе в Воронежской области снова разгорелся

Площадь пожара на нефтебазе в Воронежской области за два дня выросла
Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар на нефтебазе в Воронежской области снова разгорелся, огонь охватил 2,8 тыс. кв. м, сообщили экстренные службы. База горит второй день после атаки беспилотников на регион
Фото: gusev_36 / Telegram
Фото: gusev_36 / Telegram

Пожарные продолжают тушить возгорание на нефтебазе в Воронежской области, возникшее 15 января после атаки беспилотников.

Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах, к утру 17 января площадь пожара в Лискинском районе выросла до 2,8 тыс. кв. м.

По словам собеседника агентства, тушение пожара идет по самому высокому номеру сложности.

РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Воронежской области.

Накануне губернатор региона Александр Гусев приезжал на место пожара и сообщил, что угрозы для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий нет, для борьбы с огнем достаточно и сил, и средств.

Тушить нефтебазу в Воронежской области отправили два поезда
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Фото:gusev_36 / Telegram

Гусев тогда призвал местных жителей «воздержаться от фото- и видеосъемки работ по ликвидации последствий ЧП, а также предусмотреть маршруты движения без приближения к нефтебазе».

База в Лискинском районе Воронежской области подверглась атаке украинских беспилотников поздно вечером 15 января. Пожар произошел из-за упавшего дрона. На тушение пожара направили десятки единиц техники и два пожарных поезда. Сообщений о пострадавших не поступало.

На нефтебазе под Воронежем начался пожар из-за атаки дронов
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Промышленные объекты на территории России регулярно становятся объектами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, в августе дрон ударил по такому предприятию в Пролетарске Ростовской области, пожар на базе тушили около недели.

В середине декабря 2024 года возгорание из-за атаки БПЛА произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

В Саратовской области после атаки дронов утром 8 января обломки беспилотника упали на промышленный объект в Энгельсе, в результате чего начался сильный пожар. Из-за увеличения площади возгорания в городе был введен режим ЧС. При ликвидации пожара на объекте погибли два сотрудника областного МЧС.

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