Тульский губернатор сообщил о возгорании емкости ГСМ из-за атаки дрона

Пострадавших нет, режим опасности беспилотников в области сохраняется, ситуация находится под контролем, написал губернатор Миляев. О пожаре после атаки БПЛА рассказал этой ночью и калужский губернатор

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

На одном из предприятий произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ) при атаке со стороны Украины, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев.

«Работают пожарные расчеты. По предварительной информации пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем», — написал Миляев.

Накануне вечером калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о пожаре на территории промышленного предприятия в городе Людиново, который начался в результате атаки БПЛА. Спустя несколько часов он рассказал о возгорании нежилого здания в Кировском районе, пожар оперативно потушили, никто не пострадал.

В Брянской области с вечера 17 января сбили 11 дронов: сначала семь беспилотников, спустя час — два, спустя полтора часа — еще два.

Об опасности атаки беспилотников этой ночью объявили в Смоленской, Тульской и Воронежской областях.