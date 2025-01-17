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Военная операция на Украине ,  
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На территории предприятия в Калужской области начался пожар из-за дрона

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Военная операция на Украине
Пожар начался на территории предприятия в городе Людиново. Он находится близ границы с Брянской областью. Минобороны отчиталось о семи сбитых дронах над Брянской областью
Фото: Tsuguliev / Shutterstock
Фото: Tsuguliev / Shutterstock

В городе Людиново Калужской области в результате атаки дрона произошел пожар на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительным данным, никто не пострадал.

«На месте работают оперативная группа и сотрудники спасательных служб», — рассказал Шапша.

Людиново находится на юге Калужской области, близ границы с Брянской. Расстояние от Калуги составляет 150 км, от Брянска — 80 км.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС

Минобороны России сообщило, что с 21:10 до 21:45 над Брянской областью сбили семь дронов.

15 января несколько беспилотников уничтожили над Воронежской областью, в результате падения аппаратов произошло возгорание на территории нефтебазы в Лискинском районе. Никто не пострадал.

Утром 17 января в экстренных службах сообщили «РИА Новости», что площадь пожара выросла до 2,8 тыс. кв. м.

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Калужская область беспилотники Военная операция на Украине пожар
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