На территории предприятия в Калужской области начался пожар из-за дрона
В городе Людиново Калужской области в результате атаки дрона произошел пожар на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительным данным, никто не пострадал.
«На месте работают оперативная группа и сотрудники спасательных служб», — рассказал Шапша.
Людиново находится на юге Калужской области, близ границы с Брянской. Расстояние от Калуги составляет 150 км, от Брянска — 80 км.
Минобороны России сообщило, что с 21:10 до 21:45 над Брянской областью сбили семь дронов.
15 января несколько беспилотников уничтожили над Воронежской областью, в результате падения аппаратов произошло возгорание на территории нефтебазы в Лискинском районе. Никто не пострадал.
Утром 17 января в экстренных службах сообщили «РИА Новости», что площадь пожара выросла до 2,8 тыс. кв. м.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов