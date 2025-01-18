Калужский губернатор сообщил о пожаре из-за сбитого дрона
Нежилое здание загорелось в Кировском районе Калужской области после падения сбитого беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Шапша уточнил, что средства ПВО уничтожили над областью семь дронов.
Накануне вечером, 17 января, калужский губернатор также сообщал о пожаре, который начался в результате атаки БПЛА. Возгорание началось на территории промышленного предприятия в городе Людиново, по предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.
В декабре на окраине Малоярославецкого района в регионе также начался пожар из-за атаки дрона, вне территории жилой застройки, уточнил тогда Шпаша.
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