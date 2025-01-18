Калужский губернатор сообщил о пожаре из-за сбитого дрона

Нежилое здание загорелось в Кировском районе Калужской области после падения сбитого беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Шапша уточнил, что средства ПВО уничтожили над областью семь дронов.

Накануне вечером, 17 января, калужский губернатор также сообщал о пожаре, который начался в результате атаки БПЛА. Возгорание началось на территории промышленного предприятия в городе Людиново, по предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

В декабре на окраине Малоярославецкого района в регионе также начался пожар из-за атаки дрона, вне территории жилой застройки, уточнил тогда Шпаша.