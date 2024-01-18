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Al Jazeera сообщила о сиренах в консульстве США после взрывов в Ираке

Al Jazeera: в консульстве США в Ираке звучат взрывы после взрыва в Эрбиле
На окраине международного аэропорта иракского Эрбиля, где находится американская военная база, прозвучал взрыв, сообщают арабские СМИ. Al Jazeera также сообщает о сиренах в консульстве США. 16 января удар по Эрбилю нанес Иран
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В консульстве США в иракском Курдистане звучат сирены, на окраине международного аэропорта фактической столицы автономной области Эрбиля произошел сильный взрыв, сообщает корреспондент Al Jazeera.

Корреспондент Al Mayadeen заявил, что взрыв был слышен в районе американской базы в аэропорту Эрбиля.

В предыдущий раз взрывы в Эрбиле произошли 16 января. Тогда ABC News сообщал об ударах по восьми объектам вблизи консульства США. Источник Shafah News сообщил, что удары пришлись и рядом с аэропортом, где находится база коалиции во главе с США.

По данным ABC, погибли четыре человека, среди них нет американцев. Силы коалиции сбили три беспилотника возле аэропорта в Эрбиле. Reuters сообщал о двух погибших и пяти раненых. Агентство со ссылкой на двух чиновников США уточнило, что «ни один из американских объектов в Эрбиле не подвергался ракетным атакам».

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Ответственность за удары по Ираку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), сообщив, что под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана попали «шпионские объекты» израильской спецслужбы Моссад. Ирак отозвал посла в Тегеране.

Также Иран нанес удары по территориям Пакистана и Сирии. Исламабад осудил действия Тегерана и отозвал своего посла. 18 января Пакистан произвел серию ответных ударов. Атаке подверглись объекты, связанны с боевиками-сепаратистами народа белуджи (они называют себя «сармачарами»), как и в случае Ирана. Белуджи проживают на территории трех стран: в Пакистане — в провинции Белуджистан, в Иране — в провинции Систан и Белуджистан и на юго-западе Афганистана. Сепаратисты добиваются независимости Белуджистана.

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США назвали удары Ирана «безрассудными и неточными». В Белом доме заявили, что в ходе атак не пострадали американцы или их объекты.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
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