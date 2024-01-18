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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти призвали жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Через несколько минут сигнал ракетной опасности отменили

В Белгороде есть угроза ракетной опасности, горожанам необходимо проследовать в безопасное место, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

Схожее объявление опубликовала мэрия Белгорода в телеграм-канале. В 7:10 тревогу отменили, сообщил Гладков.

Последний раз тревога в Белгороде объявлялась накануне вечером. Кроме столицы региона, о ракетной угрозе тогда также предупредили жителей города Валуйки.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Белгород и область не раз подвергались обстрелам с начала военных действий на Украине. В ночь на 17 января, как сообщили в Минобороны, в регионе сбили семь ракет «Ольха» и беспилотники самолетного типа.

Самая серьезная атака была предпринята 30 декабря: по данным российского Минобороны, ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire. В результате погибли 25 человек. После этого в Белгороде начали устанавливать модульные укрытия из железобетона и укреплять остановки общественного транспорта мешками с песком и бетонными плитами.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгород Вячеслав Гладков Воздушная тревога
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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