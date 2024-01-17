В Белгороде и Валуйках объявили ракетную опасность

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В городах Белгород и Валуйки Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в комнате со сплошными стенами (туалет, кладовая, коридор). Для тех, кто находится на улице, он рекомендовал спуститься в укрытие или «иное безопасное место».

Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

В ночь на 17 января в городе также звучали сигналы ракетной опасности, их отменили в 7:02 мск.

Минобороны сообщило, что в регионе около 2:40 сбили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. Губернатор Вячеслав Гладков написал о повреждении жилого дома, возгорании в хозпостройке и отключении света в одном из поселков.

Позже Гладков сообщил, что за ночь Белгородскую область атаковали 38 снарядов различных типов и ракет. По селам Устинка и Журавлека выпущено девять и пять артиллерийских снарядов соответственно, в поселке Прилесье власти зафиксировали семь ударов. По селу Белянка ВСУ выпустили шесть минометных снарядов.