Часть школ Белгородской области переведут на дистант из-за обстрелов

Все школы Белгородской области в 20-километровой зоне от границы с Украиной переведут на дистанционный режим работы в третьей четверти учебного года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

В трех муниципальных образованиях региона дальше 20-километровой зоны дистанционное обучение введут в течение месяца. Речь идет о Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском городских округах и двух населенных пунктах в Корочанском районе — Мелихово и Дальней Игуменки.

Занятия в рамках дополнительного образования в этих муниципалитетах будут также проходить в дистанционном формате. Студентов, получающих среднее профессиональное образование, тоже переведут на дистанционное обучение.

На заседании оперативного штаба власти также решили ограничить время работы торговых центров Белгорода и Белгородского района — они будут открыты до 20:00. В случае объявления ракетной опасности в период с 23:00 до 06:00 местных жителей будут оповещать только с помощью push-уведомлений и СМС. С 06:00 до 23:00 будет срабатывать звуковое оповещение.

Кроме того, Белгород поделят на секторы для оперативного устранения последствий обстрелов со стороны Украины, объявил Гладков по итогам встречи с руководителями крупных строительных компаний города. За каждым сектором будут закреплены заранее определенные строительные бригады, которые будут заниматься восстановительными работами. Их оснастят запасами необходимых материалов и оборудования.

По каждому виду выполняемых работ власти определили среднюю стоимость. Согласно специально разработанному регламенту, на ликвидацию последствий обстрелов после поступления сигнала должно уходить не более 10-12 часов.

«В течение суток бригады должны закрыть тепловой контур и произвести замеры кровли, фасада и так далее. Если слишком большой объем работ — усиливаем бригады строителей», — написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, мера начнет действовать с понедельника, 22 января.