Зеленский сказал, что это он отказал во встрече Китаю, а не Китай ему

Politico ранее сообщила, что Китай отклонил просьбу Украины о встрече Владимира Зеленского с премьер-министром КНР Ли Цяном. Зеленский информацию опроверг, отметив, что встретился бы с Си Цзиньпином, а не Ли Цяном

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе с премьером КНР Ли Цяном, поскольку это не соответствует его уровню. Так он прокомментировал публикацию Politico о том, что китайская делегация отказала Зеленскому во встрече, передает «Страна.ua».

«Китайского лидера тут [в Давосе] нет. Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Здесь нет никаких проблем. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения. <...> Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — заявил украинский президент.

Politico ранее сообщила, что Пекин отклонил просьбу Зеленского о встрече в Давосе. По данным одного из источников издания, это произошло из-за призыва России к КНР отказаться от дипломатических контактов с Украиной. Один из европейских чиновников также заявил Politico, что Евросоюз призвал Китай пойти на прямые контакты с Зеленским.

В Давосе у Зеленского прошли встречи с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава Украины также выступил на форуме с речью, в которой призвал ввести санкции против ядерной промышленности России и направить ее замороженные активы на восстановление Украины. Он выступил против заморозки конфликта, объяснив это развитием событий 2014 года. Президента Владимира Путина Зеленский назвал «хищником», которого не удовлетворяют «замороженные продукты».





Китай неоднократно заявлял, что выступает за мирное разрешение конфликта на Украине. В феврале прошлого года КНР представила собственный план урегулирования, который, впрочем, на Украине сочли нереалистичным. В апреле 2023-го Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин впервые с начала конфликта провели переговоры по телефону. Си тогда заявил, что диалог и переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта на Украине, а также напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей.

Для начала мирного процесса Киев требует от Москвы отвести войска на границы 1991 года и документально зафиксировать завершение конфликта. Россия отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитета над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Путин называл «придурками» киевских переговорщиков, еще в 2022 году отказавшихся от договоренностей с Россией под давлением Запада. «Это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, и для всего мира это очевидно», — говорил президент.