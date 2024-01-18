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Политика ,  
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Зеленский сказал, что это он отказал во встрече Китаю, а не Китай ему

Зеленский заявил, что встреча с китайским премьером не соответствует его уровню
Politico ранее сообщила, что Китай отклонил просьбу Украины о встрече Владимира Зеленского с премьер-министром КНР Ли Цяном. Зеленский информацию опроверг, отметив, что встретился бы с Си Цзиньпином, а не Ли Цяном
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе с премьером КНР Ли Цяном, поскольку это не соответствует его уровню. Так он прокомментировал публикацию Politico о том, что китайская делегация отказала Зеленскому во встрече, передает «Страна.ua».

«Китайского лидера тут [в Давосе] нет. Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Здесь нет никаких проблем. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения. <...> Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — заявил украинский президент.

Politico ранее сообщила, что Пекин отклонил просьбу Зеленского о встрече в Давосе. По данным одного из источников издания, это произошло из-за призыва России к КНР отказаться от дипломатических контактов с Украиной. Один из европейских чиновников также заявил Politico, что Евросоюз призвал Китай пойти на прямые контакты с Зеленским.

В Давосе у Зеленского прошли встречи с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава Украины также выступил на форуме с речью, в которой призвал ввести санкции против ядерной промышленности России и направить ее замороженные активы на восстановление Украины. Он выступил против заморозки конфликта, объяснив это развитием событий 2014 года. Президента Владимира Путина Зеленский назвал «хищником», которого не удовлетворяют «замороженные продукты».

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Ли Цян&nbsp;и Виола Амхерд

Китай неоднократно заявлял, что выступает за мирное разрешение конфликта на Украине. В феврале прошлого года КНР представила собственный план урегулирования, который, впрочем, на Украине сочли нереалистичным. В апреле 2023-го Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин впервые с начала конфликта провели переговоры по телефону. Си тогда заявил, что диалог и переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта на Украине, а также напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей.

Для начала мирного процесса Киев требует от Москвы отвести войска на границы 1991 года и документально зафиксировать завершение конфликта. Россия отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитета над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Путин называл «придурками» киевских переговорщиков, еще в 2022 году отказавшихся от договоренностей с Россией под давлением Запада. «Это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, и для всего мира это очевидно», — говорил президент.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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