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Politico узнало о беспокойстве Госдепа США из-за делегации Китая в Давосе

Politico: делегация Китая в Давосе вызвала беспокойство у Госдепа США
Китай направил на форум в Давос делегацию министров под руководством премьер-министра, что встревожило американских дипломатов. Politico выяснил, что пекинские чиновники встретятся с Зеленским
Ли Цян&nbsp;и Виола Амхерд
Ли Цян и Виола Амхерд (Фото: Peter Klaunzer / Reuters)

Госдепартамент США обеспокоен целями и размером делегации Китая на экономический форум в Давосе, в связи с этим дипломаты пытаются организовать встречу госсекретаря Энтони Блинкена с новым швейцарским президентом Виолой Амхерд. Об этом пишет Politico со ссылкой на изученный внутренний документ ведомства.

Китайская делегация состоит из 10 госминистров, возглавляет ее премьер страны Ли Цян, считающийся вторым в иерархии после председателя Китая Си Цзиньпина.

Он встретился с швейцарскими лидерами. Американский посол в Швейцарии Скотт Миллер назвал это «псевдогосударственным визитом». Посол предупредил, что было бы желательно и Блинкену хотя бы пожать руку новому президенту Швейцарии.

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Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

С китайскими чиновниками в Берне может провести встречу и украинский президент Владимир Зеленский, рассказал собеседник издания среди чиновников из США. С ним также встретится и Блинкен, который запланировал провести переговоры также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и другими.

Ожидается, что Зеленский произнесет речь перед участниками форума. «Прежде всего он хочет, чтобы Украина была в центре всеобщего внимания», — пояснил собеседник Politico, близкий к офису президента.

Россию на форум снова не позвали. Президент Владимир Путин называл его «всемирно признанной площадкой»

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Швейцария давосский форум Давос США Госдепартамент США Энтони Блинкен
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