Зеленский объяснил в Давосе провал попыток заморозки конфликта на Украине

Украинский президент заявил, что Минские соглашения были «замороженным продуктом», который не устраивал российского президента

Владимир Зеленский (Фото: Hannes P. Albert / dpa / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Всемирного экономического форума в Давосе выступил против заморозки конфликта, объяснив это событиями 2014 года.

«Напомню, что после 2014 года предпринимались попытки заморозить конфликт в Донбассе. Были влиятельные гаранты — канцлер Германии и президент Франции», — сказал Зеленский. Президента России Владимира Путина он назвал «хищником», которого не удовлетворят замороженные продукты.

Украинский президент призвал другие страны продолжить поддержку Украины, пообещав, что этот год будет поворотным и даст ответ на вопрос, когда все-таки завершатся военные действия. По его словам, у Киева есть положительные сигналы, что вопрос новых пакетов помощи от ЕС будет решен уже через несколько недель.

Соглашения 2014 года, заключенные в Минске при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, предусматривали дипломатическое решения конфликта в Донбассе — предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям, проведение там местных выборов, поэтапное возвращение украинского контроля над этими территориями.

О прекращении действия Минских договоренностей Владимир Путин объявил 22 февраля 2022 года. Российский президент объяснил, что они были фактически убиты украинским правительством, которое не соблюдало их.

В конце 2022 года Меркель в интервью немецкой Zeit заявила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы у Украины было время укрепить свои позиции. По ее словам, в 2014 году Россия могла бы легко занять эту страну, и НАТО не стало бы оказывать Киеву поддержку.