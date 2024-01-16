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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил в Давосе провал попыток заморозки конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент заявил, что Минские соглашения были «замороженным продуктом», который не устраивал российского президента
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Hannes P. Albert / dpa / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Всемирного экономического форума в Давосе выступил против заморозки конфликта, объяснив это событиями 2014 года.

«Напомню, что после 2014 года предпринимались попытки заморозить конфликт в Донбассе. Были влиятельные гаранты — канцлер Германии и президент Франции», — сказал Зеленский. Президента России Владимира Путина он назвал «хищником», которого не удовлетворят замороженные продукты.

Украинский президент призвал другие страны продолжить поддержку Украины, пообещав, что этот год будет поворотным и даст ответ на вопрос, когда все-таки завершатся военные действия. По его словам, у Киева есть положительные сигналы, что вопрос новых пакетов помощи от ЕС будет решен уже через несколько недель.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Соглашения 2014 года, заключенные в Минске при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, предусматривали дипломатическое решения конфликта в Донбассе — предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям, проведение там местных выборов, поэтапное возвращение украинского контроля над этими территориями.

О прекращении действия Минских договоренностей Владимир Путин объявил 22 февраля 2022 года. Российский президент объяснил, что они были фактически убиты украинским правительством, которое не соблюдало их.

В конце 2022 года Меркель в интервью немецкой Zeit заявила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы у Украины было время укрепить свои позиции. По ее словам, в 2014 году Россия могла бы легко занять эту страну, и НАТО не стало бы оказывать Киеву поддержку.

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Владимир Зеленский Украина Владимир Путин Военная операция на Украине Давос Минские соглашения
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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