Депутат сообщил о письме главы Генштаба про бойца ЧВК Вагнера

В Минобороны отказались заниматься вопросами, связанными с бойцами ЧВК Вагнера, поскольку военная компания не входит в состав Вооруженных сил России

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ЧВК Вагнера не входит в состав Вооруженных сил России, в связи с чем Минобороны не занимается вопросами, связанными с гражданами, поступившими туда на службу. Об этом говорится в ответе главы Генштаба, командующего объединенной группировкой войск на Украине Валерия Герасимова на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Копию ответа Ступин опубликовал в своем телеграм-канале.

Запрос депутата был связан с попыткой выяснить судьбу поступивших на службу в ЧВК по просьбе их родных. Как рассказал Ступин, предоставить информацию в частной военной компании о пропавших отказались, после чего он решил обратиться в Минобороны.

«Организация, именуемая Вами как ЧВК «Вагнер», в структуру Вооруженных сил РФ не входит. Приведенные обстоятельства исключают возможность налаживания при содействии Минобороны РФ каких-либо официальных контактов родственников ее сотрудников с работодателем», — говорится в ответе Герасимова.

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Частная военная компания «Вагнер» (ЧВК Вагнера) была основана бизнесменом Евгением Пригожиным, ее бойцы принимают участие в боевых действиях на Украине. В октябре Пригожин поддержал критику Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина, который тогда командовал группировкой российских войск «Центр».

На фоне боев в Соледаре, активировавшихся в январе, Пригожин неоднократно заявлял, что в штурме города принимают участие только бойцы ЧВК. 11 января он сообщил, что город взят. Минобороны официально сообщило о взятии Соледара под контроль только 13 января. В первом сообщении Минобороны о взятии Соледара ЧВК Вагнера не упоминалась, зато отмечались действия подразделений ВДВ, блокировавших город. Вскоре после этого Пригожин заявил, что у вагнеровцев «постоянно пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках военной операции. Вечером того же дня Минобороны опубликовало новое сообщение, в котором говорилось, что задача по штурму города «была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера».

Кремль сообщения о конфликте между Минобороны и ЧВК Вагнера называл «информационными манипуляциями». «Мы думаем, что в основном этот конфликт [существует] в информационном пространстве», — сказал Дмитрий Песков.