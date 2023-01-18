Пригожин назвал «архаикой 60-х» слова генерала о бритье солдат

Пригожин: запрет на телефоны и требование бриться для солдат — это архаика из 60-х

«Война — время активных и смелых, а не гладковыбритых со сданными на склад телефонами», — говорит основатель ЧВК Вагнера

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Евгений Пригожин подверг критике слова члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который в разговоре с РБК назвал бритье для солдат «элементарным требованием воинской дисциплины» и объяснил запрет мобильных телефонов угрозой безопасности. По мнению основателя ЧВК Вагнера, такие требования устарели более чем на полвека. Его комментарий опубликовала пресс-служба.

«80% времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье — это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных, по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте — это символ, это традиция», — заявил Пригожин.

В случае с запретом мобильной техники, отмечает Пригожин, требования несостоятельны из-за того, что смартфоны и планшеты в условиях современных военных действий стали жизненно необходимы. «Планшеты и смартфоны крайне необходимы для ведения современной войны. Имеются точные геоданные, включая высоты и другие секреты местности. Благодаря смартфонам и планшетам командиры младшего звена и бойцы определенных специальностей (а их от 30 до 50% всех военных) знают общую обстановку и могут передать необходимые в бою данные», — утверждает он.

Пригожин подчеркнул, что такую технику необходимо грамотно использовать поскольку это не исключает того, что некоторые военные используют их «для болтовни по «ватсапу», «вайберу» и другим вражеским средствам передачи информации».

«Те требования, о которых говорил генерал-лейтенант Соболев, это архаика 60-х годов, отсутствие современной военной эрудиции. Это одна из серьезных причин, из-за чего страдает качество боевых действий... Война — время активных и смелых, а не гладковыбритых со сданными на склад телефонами», — констатировал основатель ЧВК.

Военкоры и некоторые телеграм-каналы сообщали, что на полном запрете телефонов и бород у солдат начало настаивать военное руководство, но эту информацию опровергли врио главы ДНР Денис Пушилин и командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. Генерал-лейтенант Виктор Соболев, однако, называл такие требования разумными. «Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — говорил он.