Пригожин назвал «архаикой 60-х» слова генерала о бритье солдат

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 74,59 (+0,32) Инвестиции, 18:54
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 68,87 (+0,21) Инвестиции, 18:54
Стратегия «60/40» показала лучшее начало года за последние 36 лет Инвестиции, 20:49
Четыре команды РПЛ попали в топ-20 лучших клубов для развития молодежи Спорт, 20:48
В ЕС заявили об истощении резервов из-за помощи Украине и энергетики Политика, 20:37
Актриса Удовиченко перенесла операцию на позвоночнике Общество, 20:29
Шольц назвал поражение России условием окончания конфликта на Украине Политика, 20:26
Пригожин назвал «архаикой 60-х» слова генерала о бритье солдат Политика, 20:22
Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства Политика, 20:20
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Издательство объяснило маркировку об иноагентах у книг Зыгаря и Фишмана Политика, 20:14
В федерации Израиля назвали смешными новости о переходе дочери Тутберидзе Спорт, 20:13
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 20:06
Шольц позвал готовых «закатать рукава» иностранцев в Германию Политика, 19:57
Кабмин поддержал предложение не платить взнос в одну из комиссий ООН Политика, 19:56
Мошенники похитили ₽780 тыс. у российской фигуристки Спорт, 19:51
В декабре ФНБ «подорожал» на ₽1,35 трлн за счет ослабления рубля Экономика, 19:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Пригожин назвал «архаикой 60-х» слова генерала о бритье солдат

Пригожин: запрет на телефоны и требование бриться для солдат — это архаика из 60-х
«Война — время активных и смелых, а не гладковыбритых со сданными на склад телефонами», — говорит основатель ЧВК Вагнера
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Евгений Пригожин подверг критике слова члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который в разговоре с РБК назвал бритье для солдат «элементарным требованием воинской дисциплины» и объяснил запрет мобильных телефонов угрозой безопасности. По мнению основателя ЧВК Вагнера, такие требования устарели более чем на полвека. Его комментарий опубликовала пресс-служба.

«80% времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье — это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных, по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте — это символ, это традиция», — заявил Пригожин.

В случае с запретом мобильной техники, отмечает Пригожин, требования несостоятельны из-за того, что смартфоны и планшеты в условиях современных военных действий стали жизненно необходимы. «Планшеты и смартфоны крайне необходимы для ведения современной войны. Имеются точные геоданные, включая высоты и другие секреты местности. Благодаря смартфонам и планшетам командиры младшего звена и бойцы определенных специальностей (а их от 30 до 50% всех военных) знают общую обстановку и могут передать необходимые в бою данные», — утверждает он.

Пригожин подчеркнул, что такую технику необходимо грамотно использовать поскольку это не исключает того, что некоторые военные используют их «для болтовни по «ватсапу», «вайберу» и другим вражеским средствам передачи информации».

«Те требования, о которых говорил генерал-лейтенант Соболев, это архаика 60-х годов, отсутствие современной военной эрудиции. Это одна из серьезных причин, из-за чего страдает качество боевых действий... Война — время активных и смелых, а не гладковыбритых со сданными на склад телефонами», — констатировал основатель ЧВК.

Военкоры и некоторые телеграм-каналы сообщали, что на полном запрете телефонов и бород у солдат начало настаивать военное руководство, но эту информацию опровергли врио главы ДНР Денис Пушилин и командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. Генерал-лейтенант Виктор Соболев, однако, называл такие требования разумными. «Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — говорил он.

Читайте на РБК Pro
Акции Tesla рухнули на 64%. Что происходит и при чем здесь Twitter
Рынок труда снова тряхнуло: какие топ-менеджеры теперь в цене
5 шагов к началу продаж в Китае через маркетплейсы
Релокация бизнеса в Великобританию: к каким неожиданностям готовиться
Теги
Евгений Пригожин ЧВК Вагнера смартфоны
Материалы по теме
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии
Общество
Командир «Пятнашки» заявил об отсутствии запрета на бороды на передовой
Политика
Пушилин опроверг запрет военным носить бороду и пользоваться планшетами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter