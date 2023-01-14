Пригожин рассказал о попытках урезать финансирование ЧВК Вагнера

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Помимо попыток США «выдавить» ЧВК Вагнера из Африки, «серьезная борьба» по этому вопросу продолжается и внутри России: компания сталкивается с противодействием и попытками урезать финансирование. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, комментарий опубликован его пресс-службой.

«Американцы никаким образом нас не могут подвинуть из Африки. Однако в России идет серьезная борьба за то, чтобы мы оттуда ушли. Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику. И поэтому идет серьезное противодействие и в том числе попытки урезать финансирование, для того, чтобы я не мог содержать группы на территории африканского континента», — сказал он.

В январе 2022 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вагнеровцы контролирует все ключевые вопросы в сфере безопасности в ЦАР. Тогда же он констатировал, что бойцы ЧВК уже обосновались в Мали и что теперь, вероятно, «ситуация в этой стране ухудшится». Российские власти присутствие в Мали «одной из российских ЧВК» подтверждали.

В декабре 2021 года Совет Европейского союза по иностранным делам ввел санкции против ЧВК Вагнера и ряда связанных с ней лиц. В документе говорилось, что «группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства».

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