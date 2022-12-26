Аналитики СEBR предупредили о риске мировой рецессии в 2023 году

В 2023 году мир столкнется с рецессией, считают эксперты британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). К этому приведет стремление мировых регуляторов остановить инфляцию, которая поразила экономики разных стран

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В 2023 году мир столкнется с рецессией, считают эксперты Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). Их прогноз на следующий год опубликован на сайте организации (.pdf).

«Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию», — сказал Bloomberg Кей Дэниел Нойфельд, директор и руководитель отдела прогнозирования CEBR.



В 2022 году мировая экономика пережила инфляционный шок такого масштаба, какого не было с начала 1970-х, утверждают авторы CEBR. Сбои в цепочках поставок, вызванные эпидемией COVID-19, и изменение структуры потребительского спроса в 2021 году привели к проблемам, к которым 2022-й добавил рост цен на энергоносители из-за санкций против России. Последствия этого шока ощущаются во всем мире, но особенно рост цен на энергоносители коснулся европейских экономик.

Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и

Европейский центробанк повысили процентные ставки и будут повышать их в следующем году, так как «битва с инфляцией еще не выиграна».

«Мы ожидаем, что центральные банки будут держаться за свое оружие в 2023 году, несмотря на экономические издержки. Это неизбежно приведет к значительной коррекции цен на активы», — говорится в докладе. А более высокая стоимость заимствований, призванная сократить инфляцию, вызовет замедление экономики ряда стран.

«2023 год будет непростым для рынков, особенно большие риски есть на рынке недвижимости, где высокая стоимость кредитов усугубляется падением реальных доходов и ожидаемым всплеском безработицы в течение года», — говорится в прогнозе аналитиков CEBR.

Как мировой кризис скажется на России

Российская экономика по итогам года снизит показатели, хотя укрепление рубля в краткосрочной перспективе и привело к тому, что по итогам года страна поднялась на два пункта в рейтинге 2022 года мировых экономик CEBR — с 11-го на девятое место. Однако перспективы экономического роста России существенно ухудшились после начала спецоперации на Украине, и CEBR ожидает, что в ближайшие годы рубль обесценится по отношению к доллару.

Влияние санкций на российскую экономику до сих пор было неоднозначным, так как рост цен на сырьевые товары в некоторых случаях с лихвой компенсировал влияние сокращения объемов торговли на доходы страны, указывает CEBR. «Тем не менее санкции на импорт технологий в Россию ограничивают внутреннее производство и стимулируют инфляцию, которая в октябре 2022 года составила 12,6% по сравнению с максимумом 17,8% в апреле», — отмечают аналитики. Благодаря доходам, получаемым от экспорта нефти и газа, государственные финансы России пока устойчивы.

«Мы ожидаем, что российская экономика сократится на 5% в 2022 году, за чем последуют дальнейшее падение объема производства на 2,8% в 2023-м и рост в 2024 году. В течение следующего десятилетия экономика будет расти в среднем на 1,3% каждый год, прогнозирует CEBR. С 2022 по 2037 год Россия спустится с девятого места в рейтинге мировых экономик, который ведет организация, на 14-е.