Аналитики СEBR предупредили о риске мировой рецессии в 2023 году

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
NYT узнала оценку стоимости ремонта взорванного «Северного потока» Бизнес, 18:14
Зеленский заявил Моди об ожидании участия Индии в его «формуле мира» Политика, 18:13
Шведка через 10 лет пожаловалась на требование пить водку в ХК «Торнадо» Спорт, 18:11
Большунова признали виновным в создании помехи Устюгову во время гонки Спорт, 18:10
Как руда превращается в металл. Видео-гайд РБК и Норникель, 18:06
Росреестр сократит сроки регистрации прав на недвижимость до одного дня Недвижимость, 17:58
Минздрав Украины сообщил о получении 41 генератора из Казахстана Политика, 17:57
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 17:43
Как производство сахара остается стабильным в новой реальности Индустрия 4.0, 17:40
Опубликованы подробности взлома майнингового пула BTC.com Крипто, 17:36
Путин назначил Медведева на новую должность Политика, 17:35
Почему мы не знаем, кто именно и где придумал блокчейн ПАО Сбербанк, реклама, 17:31
ФСБ провела обыски в Росавиации Общество, 17:26
Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине Политика, 17:25
Война санкций ,  
0 

Аналитики СEBR предупредили о риске мировой рецессии в 2023 году

Британский Центр экономических и бизнес-исследований: мир в 2023 году ждет рецессия
В 2023 году мир столкнется с рецессией, считают эксперты британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). К этому приведет стремление мировых регуляторов остановить инфляцию, которая поразила экономики разных стран
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

В 2023 году мир столкнется с рецессией, считают эксперты Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). Их прогноз на следующий год опубликован на сайте организации (.pdf).

«Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию», — сказал Bloomberg Кей Дэниел Нойфельд, директор и руководитель отдела прогнозирования CEBR.

В 2022 году мировая экономика пережила инфляционный шок такого масштаба, какого не было с начала 1970-х, утверждают авторы CEBR. Сбои в цепочках поставок, вызванные эпидемией COVID-19, и изменение структуры потребительского спроса в 2021 году привели к проблемам, к которым 2022-й добавил рост цен на энергоносители из-за санкций против России. Последствия этого шока ощущаются во всем мире, но особенно рост цен на энергоносители коснулся европейских экономик.

Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и
Европейский центробанк повысили процентные ставки и будут повышать их в следующем году, так как «битва с инфляцией еще не выиграна».

«Мы ожидаем, что центральные банки будут держаться за свое оружие в 2023 году, несмотря на экономические издержки. Это неизбежно приведет к значительной коррекции цен на активы», — говорится в докладе. А более высокая стоимость заимствований, призванная сократить инфляцию, вызовет замедление экономики ряда стран.

«2023 год будет непростым для рынков, особенно большие риски есть на рынке недвижимости, где высокая стоимость кредитов усугубляется падением реальных доходов и ожидаемым всплеском безработицы в течение года», — говорится в прогнозе аналитиков CEBR.

Читайте на РБК Pro
Лучшая возможность за десять лет: какие активы советует JPMorgan в 2023-м
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
На рынке 1С — острая нехватка специалистов. Где их искать
Как выйти из любого конфликта: полезный инструмент и 8 приемов

Как мировой кризис скажется на России

Российская экономика по итогам года снизит показатели, хотя укрепление рубля в краткосрочной перспективе и привело к тому, что по итогам года страна поднялась на два пункта в рейтинге 2022 года мировых экономик CEBR — с 11-го на девятое место. Однако перспективы экономического роста России существенно ухудшились после начала спецоперации на Украине, и CEBR ожидает, что в ближайшие годы рубль обесценится по отношению к доллару.

Влияние санкций на российскую экономику до сих пор было неоднозначным, так как рост цен на сырьевые товары в некоторых случаях с лихвой компенсировал влияние сокращения объемов торговли на доходы страны, указывает CEBR. «Тем не менее санкции на импорт технологий в Россию ограничивают внутреннее производство и стимулируют инфляцию, которая в октябре 2022 года составила 12,6% по сравнению с максимумом 17,8% в апреле», — отмечают аналитики. Благодаря доходам, получаемым от экспорта нефти и газа, государственные финансы России пока устойчивы.

«Мы ожидаем, что российская экономика сократится на 5% в 2022 году, за чем последуют дальнейшее падение объема производства на 2,8% в 2023-м и рост в 2024 году. В течение следующего десятилетия экономика будет расти в среднем на 1,3% каждый год, прогнозирует CEBR. С 2022 по 2037 год Россия спустится с девятого места в рейтинге мировых экономик, который ведет организация, на 14-е.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
рецессия мировая экономика Россия
Материалы по теме
Лавров предсказал «сокращение возможности Запада рулить в экономике»
Политика
Путин исключил милитаризацию экономики России
Политика
Минфин США предупредил о падении инфляции при риске «неожиданного шока»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter