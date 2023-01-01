Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
7 новых настольных игр, которые точно займут вас на новогодних каникулах Life, 20:30
Хинштейн сообщил о смерти экс-главы КГБ РСФСР Виктора Иваненко Общество, 20:18
Глава МВФ предсказала рецессию в ЕС и замедление мировой экономики Экономика, 20:00
Житель Нижнего Новгорода выиграл ₽1 млрд в лотерее «Столото» Общество, 19:41
Футболист сборной России Головин принес победу своей команде во Франции Спорт, 19:31
Полиция сообщила о 2 тыс. задержанных мигрантов в Петербурге в Новый год Общество, 19:22
Британия прекратила импорт российского СПГ Экономика, 19:10
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
В Болгарии газ для конечных потребителей подорожал на 23% Экономика, 18:49
Вильфанд предупредил о 15-градусных морозах в Москве в канун Рождества Город, 18:47
Казахские нефтяники вышли на митинг в городе, где были протесты год назад Политика, 18:25
В клубе Пеле ответили на вопрос о выведении номера игрока из обращения Спорт, 18:02
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 17:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:40
От Сиднея до Рио: как в мире встретили Новый год. Фоторепортаж Общество, 17:32 
Экономика ,  
0 

Глава МВФ предсказала рецессию в ЕС и замедление мировой экономики

Глава МВФ Кристалина Георгиева: 2023 год для мировой экономики будет тяжелее, чем прошлый
В наступившем году три крупнейшие мировые экономики — США, Китай и ЕС — замедлятся, причем это произойдет одновременно. Наступивший год будет тяжелее, чем прошлый считает Кристалина Георгиева
Евро/Доллар EUR/USD $1,060 +0,57% Купить
Кристалина Георгиева
Кристалина Георгиева (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Для большей части мировой экономики новый 2023-й год будет тяжелым, поскольку основные двигатели глобального роста — США, Европа и Китай — столкнутся с замедлением роста и ослаблением экономической активности. Такое мнение в интервью американскому каналу CBS высказала главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Это [рецессия] то, с чем мы столкнемся. Для большей части мировой экономики новый год будет сложнее, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что три основные экономики — США, ЕС и Китай — замедлятся одновременно», — сказала глава фонда, выдержки из интервью с которой опубликованы в Twitter (соцсеть заблокирована в России) телеканала.

По ее словам, экономика США обладает большей устойчивостью, и США могут избежать рецессии, и даже сейчас рынок труда в стране сохраняет достаточную уверенность. По Евросоюзу, по мнению Георгиевой, тяжело ударил конфликт на Украине. «Половина ЕС будет в рецессии в следующем году. Китай продолжит замедляться и далее, следующий год для КНР будет сложным», — отметила она.

Глава МВФ также прогнозирует общемировое повышение уровня затрат. «После пандемии цепочки поставок перестраиваются, и производители могут не гнаться за самой дешевой рабочей силой и сырьем, а балансировать между стоимостью продукции и устойчивостью бизнеса. Это может повысить уровень затрат», — сказала она.

Ранее о том, что мир в 2023 году столкнется с рецессией, заявляли эксперты Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). «Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию», — сказал Bloomberg Кей Дэниел Нойфельд, директор и руководитель отдела прогнозирования CEBR.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли в 2023 году покупать подешевевшие китайские акции
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Города из бункеров: как миллиардеры во всем мире готовятся к апокалипсису
Подработка в новогодние праздники — 6 вариантов

В 2022 году мировая экономика пережила инфляционный шок такого масштаба, какого не было с начала 1970-х, утверждают авторы прогноза CEBR. Сбои в цепочках поставок, вызванные эпидемией COVID-19, и изменение структуры потребительского спроса в 2021 году привели к проблемам, к которым 2022-й добавил рост цен на энергоносители из-за санкций против России. Последствия этого шока ощущаются во всем мире, но особенно рост цен на энергоносители коснулся европейских экономик.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
МВФ ЕС Экономика рецессия замедление экономики США Китай прогноз
Материалы по теме
FT узнала, что из-за энергокризиса финны стали реже ходить в сауны
Политика
В ЦБ предсказали возврат экономики к докризисному уровню через три года
Экономика
Орешкин увидел «позитивный импульс» для экономики от роста денежной массы
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter