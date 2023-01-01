Глава МВФ предсказала рецессию в ЕС и замедление мировой экономики

В наступившем году три крупнейшие мировые экономики — США, Китай и ЕС — замедлятся, причем это произойдет одновременно. Наступивший год будет тяжелее, чем прошлый считает Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Для большей части мировой экономики новый 2023-й год будет тяжелым, поскольку основные двигатели глобального роста — США, Европа и Китай — столкнутся с замедлением роста и ослаблением экономической активности. Такое мнение в интервью американскому каналу CBS высказала главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Это [рецессия] то, с чем мы столкнемся. Для большей части мировой экономики новый год будет сложнее, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что три основные экономики — США, ЕС и Китай — замедлятся одновременно», — сказала глава фонда, выдержки из интервью с которой опубликованы в Twitter (соцсеть заблокирована в России) телеканала.

По ее словам, экономика США обладает большей устойчивостью, и США могут избежать рецессии, и даже сейчас рынок труда в стране сохраняет достаточную уверенность. По Евросоюзу, по мнению Георгиевой, тяжело ударил конфликт на Украине. «Половина ЕС будет в рецессии в следующем году. Китай продолжит замедляться и далее, следующий год для КНР будет сложным», — отметила она.

Глава МВФ также прогнозирует общемировое повышение уровня затрат. «После пандемии цепочки поставок перестраиваются, и производители могут не гнаться за самой дешевой рабочей силой и сырьем, а балансировать между стоимостью продукции и устойчивостью бизнеса. Это может повысить уровень затрат», — сказала она.

Ранее о том, что мир в 2023 году столкнется с рецессией, заявляли эксперты Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). «Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию», — сказал Bloomberg Кей Дэниел Нойфельд, директор и руководитель отдела прогнозирования CEBR.

В 2022 году мировая экономика пережила инфляционный шок такого масштаба, какого не было с начала 1970-х, утверждают авторы прогноза CEBR. Сбои в цепочках поставок, вызванные эпидемией COVID-19, и изменение структуры потребительского спроса в 2021 году привели к проблемам, к которым 2022-й добавил рост цен на энергоносители из-за санкций против России. Последствия этого шока ощущаются во всем мире, но особенно рост цен на энергоносители коснулся европейских экономик.