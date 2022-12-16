Макрон анонсировал ответ ЕС на американский закон против инфляции

Американский закон предоставляет субсидии промышленникам, если их товар произведен в США. Макрон неоднократно критиковал инициативу и упрекал Вашингтон в нарушении норм ВТО. ЕС, по его словам, подготовит эквивалент этого закона

Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС

Участники саммита ЕС поручили Еврокомиссии (ЕК) подготовить европейский эквивалент Акта о снижении инфляции США (Inflation Reduction Act — IRA) для защиты собственной промышленности. Об этом по итогам встречи в Брюсселе заявил французский президент Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

«Еврокомиссии выдан мандат в сжатые сроки подготовить европейский эквивалент закона США о снижении инфляции», — сказал он.

Макрон в очередной раз подчеркнул, что IRA несовместим с нормами Всемирной торговой организации (ВТО), а Франция всегда выступала за справедливую конкуренцию. «Необходимо действовать на национальном уровне, но важно предоставить и общеевропейские гарантии, чтобы избежать дробления мер поддержки», — добавил он.

Принятый летом в США Акт о снижении инфляции предоставляет субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования и др. при условии, что эти товары выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, данный закон может привести к новой торговой войне между США и ЕС.

Одновременно с заявлением Макрона немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что ЕС принял решение о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний. «Теперь мы, наконец, реализуем близкий моему сердцу проект в Европе — глобальное минимальное налогообложение для крупных компаний», — сказал он, не уточнив детали соглашения (цитата по ТАСС).

После принятия американского закона Франция неоднократно критиковала его и указывала на возможную торговую войну между ЕС и США. Макрон ранее предупреждал, что IRA может привести к расколу Запада. Он также назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции, указав, что он «убьет много рабочих мест».

В свою очередь Шольц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен исключали возможность торговой войны, однако подчеркивали, что закон вызывает озабоченность ЕС. «Мы не должны позволять разделять нас в трансатлантических отношениях. <...> Наоборот, мы должны гораздо теснее сотрудничать и укреплять совместную торговлю с США», — говорил немецкий канцлер.