Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
В Тюмени пара попросила суд о разводе из-за смены пола супругом Общество, 00:35
Фанаты с низким IQ. История скандалов Даниила Медведева с болельщиками Спорт, 00:30
Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине Политика, 00:11
Кадыров заявил о взятии штурмом опорного пункта на Марьинском направлении Политика, 00:07
Командир «Пятнашки» заявил об отсутствии запрета на бороды на передовой Политика, 00:00
Власти предложили на 3 года запретить взыскание долгов с жителей Донбасса Финансы, 00:00
Контракт главы «Газпром-Медиа» досрочно продлили на три года Технологии и медиа, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Голландский премьер заявил о готовности передать Киеву системы Patriot Политика, 17 янв, 23:39
Главком Украины встретился с американским генералом на польской границе Политика, 17 янв, 23:32
Суд заочно арестовал создателя первого казино в игорной зоне России Общество, 17 янв, 23:11
Немецкая полиция задержала Грету Тунберг на акции против добычи угля Общество, 17 янв, 22:57
В Думе сообщили о звании полковника у Володина Политика, 17 янв, 22:46
«Динамовец» стал пятым вратарем в истории КХЛ, сумевшим забросить шайбу Спорт, 17 янв, 22:21
Киссинджер отказался от своей идеи о нейтральном статусе Украины Политика, 17 янв, 22:10
Политика ,  
0 

Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине

Митрополит РПЦ Антоний впервые выступил на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине
Митрополит Антоний рассказал во время выступления, что за прошлый год ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической, захватила около 130 церквей канонической УПЦ. Он также сообщил о санкциях властей Украины против священнослужителей
Фото: Трансляция на YouTube-канале ООН
Фото: Трансляция на YouTube-канале ООН

Митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ, выступил на заседании Совета безопасности ООН по ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ), следует из трансляции мероприятия на YouTube.

«Только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви. При этом юридическая регистрация ее новых общин полностью блокирована», — сообщил митрополит.

На Украине существуют две церкви — УПЦ Московского патриархата и автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ, появилась в 2018 году). РПЦ и УПЦ не признали ПЦУ. УПЦ в мае 2022 года объявила о своей независимости от РПЦ.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил некоторых архиереев УПЦ гражданства. Митрополит назвал эти действия «формой массовых политических репрессий».

Кроме того, Антоний напомнил об обысках, проводимых Службой безопасности Украины (СБУ) в церквях УПЦ, и уголовных делах против священнослужителей, которые возбуждаются по надуманным причинам. Эти «репрессии» митрополит назвал «кульминацией» религиозной политики украинских властей последних лет, целью которой является «тотальный контроль над религиозной жизнью общества государством».

Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кегрис, выступая перед митрополитом Антонием, заявила, что в организации обеспокоены проблемами с соблюдением прав людей на свободу вероисповедания по всей украинской территории. Она призвала обе стороны конфликта на Украине уважать данное право.

Обыски СБУ в храмах УПЦ идут с осени во многих регионах страны. Например, 6 января служба пришла в церкви в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях. Сообщалось, что во время них были обнаружены «библиотеки с прокремлевской литературой», агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российскую символику.

Читайте на РБК Pro
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
Уход западных брендов запустил необратимые процессы: как меняются моллы
Пороки команд и лучшие практики Amazon: 5 книг от гендиректора «Авито»
Котировки АЛРОСА обновляют свои минимумы. Пора ли покупать ее бумаги

Кроме того, ПЦУ на Рождество впервые провела службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Глава ПЦУ митрополит Епифаний также выражал надежду на то, что уже эта церковь в перспективе получит в постоянное распоряжение всю лавру.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ООН Украинская православная церковь РПЦ
Материалы по теме
Арестович призвал вести себя «как разумные люди» в отношении УПЦ МП
Политика
Глава ПЦУ совершит богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре
Политика
Глава ПЦУ впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter