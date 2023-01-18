Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине

Митрополит РПЦ Антоний впервые выступил на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине

Митрополит Антоний рассказал во время выступления, что за прошлый год ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической, захватила около 130 церквей канонической УПЦ. Он также сообщил о санкциях властей Украины против священнослужителей

Фото: Трансляция на YouTube-канале ООН

Митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ, выступил на заседании Совета безопасности ООН по ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ), следует из трансляции мероприятия на YouTube.

«Только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви. При этом юридическая регистрация ее новых общин полностью блокирована», — сообщил митрополит.

На Украине существуют две церкви — УПЦ Московского патриархата и автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ, появилась в 2018 году). РПЦ и УПЦ не признали ПЦУ. УПЦ в мае 2022 года объявила о своей независимости от РПЦ.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил некоторых архиереев УПЦ гражданства. Митрополит назвал эти действия «формой массовых политических репрессий».

Кроме того, Антоний напомнил об обысках, проводимых Службой безопасности Украины (СБУ) в церквях УПЦ, и уголовных делах против священнослужителей, которые возбуждаются по надуманным причинам. Эти «репрессии» митрополит назвал «кульминацией» религиозной политики украинских властей последних лет, целью которой является «тотальный контроль над религиозной жизнью общества государством».

Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кегрис, выступая перед митрополитом Антонием, заявила, что в организации обеспокоены проблемами с соблюдением прав людей на свободу вероисповедания по всей украинской территории. Она призвала обе стороны конфликта на Украине уважать данное право.

Обыски СБУ в храмах УПЦ идут с осени во многих регионах страны. Например, 6 января служба пришла в церкви в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях. Сообщалось, что во время них были обнаружены «библиотеки с прокремлевской литературой», агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российскую символику.

Кроме того, ПЦУ на Рождество впервые провела службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Глава ПЦУ митрополит Епифаний также выражал надежду на то, что уже эта церковь в перспективе получит в постоянное распоряжение всю лавру.