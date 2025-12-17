 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц исключил повторение ошибок 2014 года в отношении Украины

Мерц: Германия не повторит ошибок 2014 года в отношении Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сейчас главное — гарантии безопасности для Украины после прекращения огня, считает канцлер. Германия не будет повторять ошибки 2014 года, когда Киев остался без гарантий, сказал он после вопроса об отправке немецких войск
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Германия не повторит ошибок 2014 года в отношении Украины, заявил канцлер Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, его слова приводит Die Welt.

В 2014–2015 годах были приняты минские соглашения. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявлял, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными.

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер спросил канцлера, сколько немецких солдат он намерен оправить на Украину в рамках гарантий. Тот уклонился от прямого ответа, заявив: «В течение нескольких недель мы в Европе ведем переговоры с США о возможных гарантиях безопасности, которые могут быть предоставлены Украине в случае прекращения огня. Это все, о чем мы сейчас говорим».

Мерц сообщил о договоренности США и Украины по гарантиям безопасности
Политика
Фридрих Мерц

Фронмайер переспросил: «Вы хотите отправить немецких солдат на Украину в рамках гарантий безопасности? На этот вопрос можно ответить «да» или «нет» — просто небольшой намек». Канцлер в ответ возразил: «Спасибо за намек, господин член парламента. В этом мире есть вопросы, на которые ответить не так просто, как может показаться. И этот вопрос является таковым».

Мерц повторил, что речь идет о гарантиях безопасности после прекращения огня. «Мы не будем — по крайней мере пока я имею право голоса — повторять ошибки 2014 года, когда Украина осталась беззащитной перед российским вмешательством без гарантий безопасности», — подчеркнул он.

По его словам, задача сейчас — представить России совместную позицию европейцев, Украины и США после переговоров в Берлине. «Это следующий шаг, и его в первую очередь предпримут американцы», — сказал канцлер.

Ряд европейских государств после двух дней переговоров с Киевом и Вашингтоном поддержал создание «многонациональных сил» на Украине. Эти силы, возглавляемые Европой и поддерживаемые Соединенными Штатами, будут оказывать поддержку украинской армии и обеспечивать безопасность воздушного и морского пространства страны, «в том числе посредством операций на территории Украины».

В конце 2022 года в интервью Zeit экс-канцлер Ангела Меркель, при которой были заключены минские договоренности, утверждала, что они должны были «дать Украине время» и что та использовала его, «чтобы стать сильнее». Все участники соглашения «обманывали» Москву, а переговоры велись для «накачки» Киева западным оружием, заявлял после этого Путин, назвав слова Меркель неожиданными и разочаровывающими.

На вопрос о том, почему она не признает ошибок в отношениях с Россией, экс-канцлер на прошлой неделе ответила, что думает: было правильно, что Германия неоднократно пыталась вести переговоры с Россией.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Фридрих Мерц Украина Минские договоренности
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Мерц оценил шанс достижения соглашения по активам России в «50 на 50»
Политика
Мерц заявил о шансе на «реальный мир» на Украине
Политика
Мерц ушел с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 22:48 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 22:48
Премьер Италии исключила отправку итальянских солдат на Украину Политика, 22:54
Польша развернет производство мин для размещения на границе с Россией Политика, 22:51
Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле Политика, 22:30
Мелони назвала три элемента гарантий безопасности для Украины Политика, 22:24
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:21
Лурье заявила, что Долина не предлагала ей вернуть деньги за квартиру Общество, 22:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
«Оскар» решил перевести трансляцию церемонии с телевидения на YouTube Технологии и медиа, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов впервые забил за «Металлург» Спорт, 21:45
Politico узнало, что переговоры в ЕС по активам России «пошли вспять» Политика, 21:33
В Балашихе полностью восстановили электроснабжение после аварии Общество, 21:32
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23