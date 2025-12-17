Мерц исключил повторение ошибок 2014 года в отношении Украины

Сейчас главное — гарантии безопасности для Украины после прекращения огня, считает канцлер. Германия не будет повторять ошибки 2014 года, когда Киев остался без гарантий, сказал он после вопроса об отправке немецких войск

Фридрих Мерц (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Германия не повторит ошибок 2014 года в отношении Украины, заявил канцлер Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, его слова приводит Die Welt.

В 2014–2015 годах были приняты минские соглашения. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявлял, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными.

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер спросил канцлера, сколько немецких солдат он намерен оправить на Украину в рамках гарантий. Тот уклонился от прямого ответа, заявив: «В течение нескольких недель мы в Европе ведем переговоры с США о возможных гарантиях безопасности, которые могут быть предоставлены Украине в случае прекращения огня. Это все, о чем мы сейчас говорим».

Фронмайер переспросил: «Вы хотите отправить немецких солдат на Украину в рамках гарантий безопасности? На этот вопрос можно ответить «да» или «нет» — просто небольшой намек». Канцлер в ответ возразил: «Спасибо за намек, господин член парламента. В этом мире есть вопросы, на которые ответить не так просто, как может показаться. И этот вопрос является таковым».

Мерц повторил, что речь идет о гарантиях безопасности после прекращения огня. «Мы не будем — по крайней мере пока я имею право голоса — повторять ошибки 2014 года, когда Украина осталась беззащитной перед российским вмешательством без гарантий безопасности», — подчеркнул он.

По его словам, задача сейчас — представить России совместную позицию европейцев, Украины и США после переговоров в Берлине. «Это следующий шаг, и его в первую очередь предпримут американцы», — сказал канцлер.

Ряд европейских государств после двух дней переговоров с Киевом и Вашингтоном поддержал создание «многонациональных сил» на Украине. Эти силы, возглавляемые Европой и поддерживаемые Соединенными Штатами, будут оказывать поддержку украинской армии и обеспечивать безопасность воздушного и морского пространства страны, «в том числе посредством операций на территории Украины».

В конце 2022 года в интервью Zeit экс-канцлер Ангела Меркель, при которой были заключены минские договоренности, утверждала, что они должны были «дать Украине время» и что та использовала его, «чтобы стать сильнее». Все участники соглашения «обманывали» Москву, а переговоры велись для «накачки» Киева западным оружием, заявлял после этого Путин, назвав слова Меркель неожиданными и разочаровывающими.

На вопрос о том, почему она не признает ошибок в отношениях с Россией, экс-канцлер на прошлой неделе ответила, что думает: было правильно, что Германия неоднократно пыталась вести переговоры с Россией.