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Военная операция на Украине ,  
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Лавров посоветовал Келлогу лучше разобраться в минских соглашениях

Лавров: минские соглашения были решением СБ ООН, а не попыткой договориться
Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлогг
Кит Келлогг (Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Минские договоренности не были попыткой урегулировать конфликт между Россией и Украиной, это было решение Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Так министр ответил на слова Кита Келлога, которого избранный президент США Дональд Трамп решил назначить спецпредставителем по урегулированию на Украине в своей администрации. Тот ранее заявил, что Россия и Украина пытались договориться об урегулировании за счет минских соглашений, но эти попытки «с треском провалились». Он также высказал мнение, что Трамп не допустит повторения этой ситуации.

Будущему спецпосланнику США по Украине следует глубже разобраться в минских договоренностях, считает Лавров. «Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета Безопасности ООН, которое растоптали при поощрении США», — сказал глава МИДа.

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Кит Келлог

«Минские договоренности — это была не попытка, это были подписанные документы. Документы, которые были гарантированы дополнительной декларацией лидеров России, Украины, Франции и Германии, где было сказано о том, что евроатлантическая безопасность будет учитывать интересы всех стран, что будут восстановлены усилия по созданию единого пространства от Атлантики до Тихого океана», — подытожил министр.

По мнению Лаврова, все предлагаемые сейчас планы прекращения огня преследуют цель выиграть время для Украины, чтобы она могла «привести себя в порядок».

Минские соглашения 2014–2015 годов закрепляли основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль над границей регионов.

22 февраля 2022 года президент России Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, при которой были заключены соглашения, называла договоренности «попыткой дать время Украине», чтобы та укрепила свою армию, с ее оценкой согласился бывший президент Франции Франсуа Олланд. Российские власти с тех пор не раз комментировали эти слова, заявляя, что соглашения «никто не собирался исполнять», а Россию «обманывали, и это усугубило ситуацию».

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Сергей Лавров Минские соглашения Украина Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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